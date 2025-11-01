Cerrar X
AP_25297728724816_e62441cec9
Internacional

Carney se disculpó con Trump por publicidad contra los aranceles

Mark Carney, confirmó que ofreció disculpas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un anuncio difundido en Ontario en contra de los aranceles

  • 01
  • Noviembre
    2025

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó este sábado que ofreció disculpas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un anuncio difundido en Ontario que provocó la molestia de Washington y la suspensión de las conversaciones comerciales bilaterales.

“Sí, me disculpé con el presidente. El presidente se sintió ofendido”, declaró Carney a medios durante la cumbre del APEC en Gyeongju, Corea del Sur.

Añadió que el diálogo entre ambos países “se reanudará cuando Washington esté listo”.

La controversia surgió luego de que Ontario publicara una campaña con citas del expresidente Ronald Reagan sobre aranceles, las cuales, según Trump, fueron “tergiversadas”. En respuesta, el mandatario estadounidense ordenó un aumento del 10 % en las tarifas aduaneras y puso fin temporal a las negociaciones comerciales con Canadá.

“Me gusta mucho el primer ministro Carney, pero lo que hicieron estuvo mal”, dijo Trump a bordo del Air Force One, insinuando que la disculpa ya había sido presentada en privado.

Canadá es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, junto con México, con un intercambio de bienes que figura entre los mayores del mundo.

Aunque la mayoría de los productos siguen exentos de aranceles bajo el T-MEC, las medidas unilaterales de Washington han afectado a sectores estratégicos como el acero, el aluminio y la automoción.

La nueva escalada arancelaria, ocurrida tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha generado preocupación en Ottawa, donde el gobierno de Carney busca mantener el diálogo abierto para proteger empleos y preservar la estabilidad del comercio norteamericano.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25305623557659_f0303499cf
Jamaica recibe ayuda humanitaria tras devastación de Melissa
AP_25306044837180_7fa3a31c00
Ataque con arma blanca en tren a Londres deja 10 heridos graves
INFO_7_UNA_FOTO_6_5cccfe58ed
Avanza la investigación del atraco millonario en el Louvre
publicidad

Últimas Noticias

AP_25305623557659_f0303499cf
Jamaica recibe ayuda humanitaria tras devastación de Melissa
G4u_PX_Rq_WMAE_5a_Oq_627481685a
Pistons derrota 122-110 a Mavericks en el juego de NBA México
Explosion_Waldos_Sonora_d9a2005c85
Sheinbaum lamenta muerte de 23 personas en incendio en Hermosillo
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×