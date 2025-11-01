Carney se disculpó con Trump por publicidad contra los aranceles

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó este sábado que ofreció disculpas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un anuncio difundido en Ontario que provocó la molestia de Washington y la suspensión de las conversaciones comerciales bilaterales.

“Sí, me disculpé con el presidente. El presidente se sintió ofendido”, declaró Carney a medios durante la cumbre del APEC en Gyeongju, Corea del Sur.

Añadió que el diálogo entre ambos países “se reanudará cuando Washington esté listo”.

La controversia surgió luego de que Ontario publicara una campaña con citas del expresidente Ronald Reagan sobre aranceles, las cuales, según Trump, fueron “tergiversadas”. En respuesta, el mandatario estadounidense ordenó un aumento del 10 % en las tarifas aduaneras y puso fin temporal a las negociaciones comerciales con Canadá.

“Me gusta mucho el primer ministro Carney, pero lo que hicieron estuvo mal”, dijo Trump a bordo del Air Force One, insinuando que la disculpa ya había sido presentada en privado.

Canadá es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, junto con México, con un intercambio de bienes que figura entre los mayores del mundo.

Aunque la mayoría de los productos siguen exentos de aranceles bajo el T-MEC, las medidas unilaterales de Washington han afectado a sectores estratégicos como el acero, el aluminio y la automoción.

La nueva escalada arancelaria, ocurrida tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha generado preocupación en Ottawa, donde el gobierno de Carney busca mantener el diálogo abierto para proteger empleos y preservar la estabilidad del comercio norteamericano.

