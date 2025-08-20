Casa Blanca abre cuenta en TikTok pese a amenaza de veto en EUA

La Casa Blanca estrenó una cuenta oficial en TikTok, pese a que la aplicación enfrenta un incierto futuro en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump advirtió que la red social será bloqueada el 17 de septiembre si no se alcanza un acuerdo con las autoridades chinas para desvincularla de su empresa matriz, ByteDance.

En sus primeras cuatro horas, la cuenta oficial superó los 38 mil seguidores. La descripción del perfil reza: “Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos”.

La primera publicación muestra un video de 27 segundos con imágenes del mandatario en eventos públicos y en contacto con ciudadanos, acompañado del mensaje: “¡Estados Unidos, estamos de vuelta! ¿Qué hay de nuevo TikTok?”.

En la narración, Trump asegura: “Todos los días me levanto determinado a entregar una mejor vida a las personas de esta nación. Yo soy su voz”.

Una red social bajo presión

La apertura de la cuenta llama la atención debido a la amenaza legal que pesa sobre la plataforma. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, reiteró en julio que TikTok dejará de operar en Estados Unidos si no se concreta un acuerdo antes del 17 de septiembre.

La principal exigencia de Washington es que ByteDance se desligue de su matriz china, al considerarla un riesgo para la seguridad nacional.

Durante la administración de Joe Biden (2021-2025), el Congreso aprobó una ley que obligaba a TikTok a encontrar un inversor no vinculado a países catalogados como “adversarios” de EUA, sin embargo el plazo venció sin que se lograra un acuerdo definitivo.

La aplicación incluso dejó de funcionar temporalmente en territorio estadounidense hasta que, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva otorgando 75 días de prórroga.

Posteriormente, el mandatario extendió en dos ocasiones el plazo: el 4 de abril y el 19 de junio, sumando un total de 90 días adicionales. El último vencimiento quedó fijado para el 17 de septiembre, fecha límite que podría marcar el destino de TikTok en el país.

Aunque ha cuestionado la seguridad de la aplicación, Trump ha reconocido que TikTok es clave para conectar con los votantes más jóvenes, sector al que busca atraer rumbo a las elecciones presidenciales.

