Casa Blanca afirma que diálogo con Irán sigue pese a tensiones

A pesar del rechazo de Irán a una propuesta de paz impulsada por Estados Unidos, la Casa Blanca aseguró que las conversaciones entre ambos países no se han detenido y continúan avanzando.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el intercambio diplomático sigue activo y con resultados positivos.

“No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente el lunes, y siguen siéndolo”, declaró durante una conferencia de prensa.

Sus declaraciones se dan luego de que autoridades iraníes confirmaran que rechazaron un plan de 15 puntos planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Dudas sobre el plan de paz

Leavitt también cuestionó la versión difundida en medios sobre el contenido de la propuesta, al señalar que no todo lo publicado es preciso.

“La Casa Blanca nunca confirmó la totalidad de dicho plan. Contiene elementos de verdad, pero algunas de las historias no se ajustan completamente a los hechos”, explicó.

De acuerdo con reportes periodísticos, el plan habría sido enviado a Irán a través de Pakistán e incluía aspectos clave como el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos y la seguridad de rutas energéticas.

Ormuz, punto clave en la negociación

Uno de los temas centrales en la negociación es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

El paso se encuentra parcialmente afectado desde el inicio del conflicto, lo que ha elevado la presión internacional para garantizar su funcionamiento.

En este contexto, Irán calificó la propuesta estadounidense como “excesiva” y respondió con sus propias condiciones, lo que mantiene abierta la negociación.

Trump aplaza acciones militares

En paralelo, Donald Trump anunció el aplazamiento de posibles ataques contra infraestructura iraní, incluyendo centrales eléctricas, como parte de un intento por dar margen a la diplomacia.

El mandatario condicionó esta pausa a que Irán permita el libre tránsito en el estrecho de Ormuz.

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