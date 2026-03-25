Refuerzan seguridad tras riña en General Cepeda

La alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos, aclaró que la riña difundida recientemente en redes sociales no ocurrió en el marco de ningún evento público, sino que se trató de un conflicto entre jóvenes de la misma comunidad.

Descartan vínculo con eventos públicos

Precisó que los involucrados, de entre 17 y 18 años, ya arrastraban diferencias previas y coincidieron en la vía pública, donde se originó el enfrentamiento, lo que descartó versiones que lo vinculaban con celebraciones o actividades recreativas.

Atención del incidente

La edil explicó que, tras el incidente, se estableció comunicación con los padres de los jóvenes, quienes procedieron conforme a la ley, y señaló que la situación fue atendida de manera oportuna.

Refuerzo de seguridad por vacaciones

Asimismo, informó que de cara al periodo vacacional de Semana Santa se implementará un refuerzo en la seguridad con apoyo de la Policía Estatal, con el fin de mantener el orden y brindar tranquilidad a habitantes y visitantes de este destino turístico.

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