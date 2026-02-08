China condena atentado que dejó al menos 36 muertos en Islamabad

El Gobierno de China condenó este domingo el atentado suicida perpetrado contra una mezquita en la capital de Pakistán, mismo que dejó a 36 personas sin vida y 169 heridos.

Por medio de un comunicado, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó sus "más sinceras condolencias" a las personas fallecidas por este "grave atentado", al tiempo que transmitió su "solidaridad y apoyo" a los heridos y a las familias de las víctimas.

"China condena enérgicamente este ataque, se opone a toda forma de terrorismo y apoya firmemente los esfuerzos del Gobierno de Pakistán por salvaguardar la seguridad y la estabilidad nacionales y proteger la seguridad de su población", aseveró el vocero.

Atentado en mezquita deja 36 muertos

Autoridades de Islamband aeguraron que se trató de un atentado dentro de una mezquita del sur de la capital, durante las oraciones colectivas, informaron las autoridades.

De acuerdo con la agencia EFE, la información preliminar apuntó que se trató de un atentado, y añadió que se ha declarado la emergencia en varios hospitales de la ciudad.

La explosión se produjo en la zona de Tarlai, a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias por las víctimas y afirmó que "atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad".

Por su parte, el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su profundo pesar por las muertes y ordenó una investigación exhaustiva para identificar de inmediato a los responsables, informó su oficina.

