EUA agradece colaboración por transferir 37 presos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció este miércoles al Gobierno de México su colaboración y confirmó que tomó bajo custodia a 37 fugitivos mexicanos que enfrentan diversos cargos criminales federales en territorio estadunidense.

De acuerdo con el comunicado oficial, los detenidos están acusados de delitos que incluyen narcoterrorismo, apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero y delitos relacionados con el narcotráfico.

Vínculos con cárteles del narcotráfico

Entre los fugitivos entregados se encuentran presuntos integrantes de organizaciones criminales de alto riesgo, como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel del Noreste (CDN), antes Los Zetas, y el cártel del Golfo (CDG).

El Departamento de Justicia también señaló la presencia de miembros vinculados a otros grupos delictivos, como La Línea y la extinta organización Beltrán-Leyva.

“Un logro histórico”, afirma la fiscal general

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, calificó la operación como “otro logro histórico” de la administración del presidente Donald Trump en su estrategia contra los cárteles.

“Estos 37 miembros de los cárteles ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadunidense en territorio estadunidense”, declaró.

Reconocimiento del FBI y la DEA

El director del FBI, Kash Patel, destacó la cooperación entre Estados Unidos y México, y aseguró que ambas naciones continuarán trabajando de forma conjunta para frenar a los cárteles, traficantes de armas y organizaciones criminales que afectan la seguridad pública.

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, agradeció el respaldo del Gobierno mexicano y afirmó que la agencia seguirá impulsando el desmantelamiento de los cárteles, la interrupción del flujo de fentanilo y la protección de vidas en Estados Unidos.

