Internacional

España busca prohibir redes sociales a menores de 16 años

Pedro Sánchez anunció un plan para vetar el acceso a redes sociales a menores de 16 años y exigir verificación de edad efectiva a las plataformas

  • 03
  • Febrero
    2026

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España planea prohibir el acceso a las redes sociales a niños y adolescentes menores de 16 años, como parte de una estrategia para protegerlos de los riesgos del entorno digital.

El anuncio fue realizado durante una cumbre internacional en Dubái, donde el mandatario criticó a las grandes empresas tecnológicas por permitir la difusión de contenidos ilegales y dañinos.

Sánchez acusó a las compañías tecnológicas de tolerar la proliferación de abuso sexual infantil, contenido sexual no consensuado y material generado por inteligencia artificial, y pidió a los gobiernos dejar de “hacer la vista gorda”.

AP26034621407202.jpg

“Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca debieron navegar solos. Ya no lo aceptaremos”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo subrayó que la prohibición deberá aplicarse mediante sistemas reales de verificación de edad, y no simples declaraciones voluntarias de los usuarios.

“No solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”, puntualizó.

Tendencia internacional

Con esta iniciativa, España se suma a otros países como Australia, Francia, Dinamarca y el Reino Unido, que ya han aprobado o analizan restricciones al uso de redes sociales por parte de menores.

En Francia, por ejemplo, ya se aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes a menores de 15 años, mientras que Australia comenzó a aplicar una prohibición para menores de 16, responsabilizando directamente a las plataformas.

proyecto-nuevo-2025-11-03t093923.322-093940-1024x576.jpg

La propuesta se integrará a un paquete de protección digital para menores que actualmente se discute en el Parlamento español. Sin embargo, su aprobación no está garantizada, ya que el gobierno de Sánchez no cuenta con mayoría legislativa.

Mientras el partido de ultraderecha Vox advirtió sobre posibles riesgos de censura, el Partido Popular aseguró que ya había planteado iniciativas similares y mostró disposición a respaldarla.

Además, Sánchez anunció que España buscará tipificar como delito la manipulación de algoritmos para amplificar contenido ilegal y exigir responsabilidad directa a los ejecutivos de las plataformas.

“No más fingir que la tecnología es neutral”, sentenció.

Las medidas requerirán aprobación parlamentaria para convertirse en ley.


