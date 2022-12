China envía a Taiwán 71 aviones de combate y 7 barcos

La tensión política entre ambos países ha crecido esta mañana, luego de presenciarse los aviones de combate circulando por la isla.

El ejército de China envió 71 aviones y siete barcos hacia Taiwán en una demostración de fuerza en 24 horas dirigida a la isla autónoma, dijo este lunes el Ministerio de Defensa de Taiwán, luego de que China expresara su enfado por las disposiciones relacionadas con Taiwán.



El acoso militar de China a Taiwán, que afirma es su propio territorio, se ha intensificado en los últimos años, y el Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista ha enviado aviones o barcos hacia la isla casi a diario.



Entre las 6 am del domingo y las 6 am del lunes, 47 de los aviones chinos cruzaron la mediana del Estrecho de Taiwán, un límite no oficial que alguna vez fue aceptado tácitamente por ambas partes, según el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán.



Entre los aviones que China envió hacia Taiwán se encontraban 18 aviones de combate J-16, 11 cazas J-1, 6 cazas Su-30 y drones.



Taiwán dijo que monitoreaba los movimientos chinos a través de sus sistemas de misiles terrestres, así como en sus propios buques de guerra.

“Esta es una respuesta firme a la actual escalada y provocación entre Estados Unidos y Taiwán”, dijo Shi Yi, el portavoz del Comando del Teatro del Este del EPL, en un comunicado el domingo por la noche. Anunció que el EPL estaba realizando patrullas de combate conjuntas y simulacros de ataque conjuntos en las aguas alrededor de Taiwán.

Shi se refería al proyecto de ley de gastos de defensa de Estados Unidos, que llama a China un desafío estratégico. Con respecto a la región del Indo-Pacífico, la legislación autoriza una mayor cooperación en seguridad con Taiwán y requiere una mayor cooperación con India en tecnologías, preparación y logística de defensa emergentes.



En Washington, un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que la actividad militar de China cerca de Taiwán era “desestabilizadora, corre el riesgo de cometer errores de cálculo y socava la paz y la estabilidad regionales”.

Con información de AP.