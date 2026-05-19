Rusia realiza ejercicios nucleares tras ataques ucranianos

Rusia puso en marcha este martes una serie de maniobras nucleares de gran escala en medio del agravamiento del conflicto con Ucrania y del incremento de ataques con drones sobre territorio ruso, incluidos recientes bombardeos en las inmediaciones de Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso informó que los ejercicios militares tendrán una duración de tres días y contemplan lanzamientos de práctica de misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear.

Según el Kremlin, las maniobras están enfocadas en la “preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión”.

La operación militar moviliza a 64 mil soldados, más de 200 lanzadores de misiles, 140 aeronaves, 73 buques de superficie y 13 submarinos.

Entre estos últimos destacan ocho equipados con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares.

Rusia refuerza cooperación militar con Bielorrusia

Uno de los puntos centrales del ejercicio será la coordinación con Bielorrusia, aliado estratégico de Moscú y país que actualmente alberga armamento nuclear ruso.

Dentro del arsenal desplegado en territorio bielorruso se encuentra el sistema de misiles Oreshnik, considerado uno de los desarrollos más recientes de Rusia en materia de armamento nuclear de alcance intermedio.

La demostración militar ocurre en un momento especialmente delicado para el Kremlin, luego de que Ucrania intensificara sus ataques con drones contra regiones rusas.

Apenas el fin de semana, una ofensiva aérea alcanzó suburbios de Moscú, dejando tres personas muertas y daños en edificios e instalaciones industriales.

Putin endurece discurso nuclear

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha recurrido en varias ocasiones a la amenaza nuclear como mecanismo de presión frente al respaldo militar de Occidente a Kiev.

La semana pasada, Putin elogió públicamente una prueba del nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, diseñado para reemplazar antiguos sistemas nucleares heredados de la era soviética.

Además, en 2024 el mandatario ruso aprobó una nueva doctrina nuclear que amplía el margen de respuesta de Moscú. El documento establece que cualquier ataque convencional contra Rusia respaldado por una potencia nuclear podrá ser considerado como una agresión conjunta.

Analistas internacionales consideran que este cambio reduce significativamente el umbral para un eventual uso del arsenal nuclear ruso y busca disuadir a Estados Unidos y a los aliados europeos de seguir suministrando armamento de largo alcance a Ucrania.

En paralelo, sectores nacionalistas y belicistas cercanos al Kremlin han pedido responder de forma más agresiva contra países europeos que apoyan militarmente a Ucrania.

El mes pasado, el Ministerio de Defensa ruso difundió incluso una lista de fábricas europeas que, según Moscú, participan en la producción de drones y componentes utilizados por Ucrania en ataques contra territorio ruso.

Las autoridades rusas advirtieron entonces que cualquier ofensiva realizada con drones fabricados en Europa podría traer “consecuencias impredecibles”.

Visita de Putin a China coincide con ejercicios

Las maniobras nucleares comenzaron el mismo día en que Putin inició una visita oficial de dos días a China, en un contexto donde Moscú busca fortalecer alianzas estratégicas frente al aislamiento impulsado por Occidente desde el inicio de la guerra.

Mientras tanto, el conflicto en Ucrania continúa escalando y las recientes ofensivas con drones han llevado la guerra cada vez más cerca de la vida cotidiana de la población rusa, algo que el Kremlin había intentado evitar durante más de tres años de confrontación.

Comentarios