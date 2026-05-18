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Finanzas

Va México en busca de más turistas provenientes de China

Durante el primer trimestre de 2026, México recibió más de 26 millones de visitantes internacionales con una derrama económica de $10,287 millones de dólares

  • 18
  • Mayo
    2026

México busca que el mercado turístico asiático, particularmente en China se incremente en el país, como parte de la estrategia para diversificar la llegada de visitantes internacionales y aumentar la derrama económica del sector.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que el país tiene como meta posicionar a China entre los 10 mercados turísticos más importantes para México hacia 2029.

“El mercado de China es muy importante para nosotros”, afirmó la funcionaria al destacar que actualmente ocupa el lugar 14 entre los países emisores de turistas hacia territorio nacional.

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Además, señaló que los turistas chinos representan una oportunidad estratégica por su nivel de gasto.

“Gastan 50% más que todos los turistas de otros países”, comentó Rodríguez Zamora, quien añadió que en 2025 México recibió 107,000 visitantes provenientes de China, con un crecimiento anual de 8.2 por ciento.

La apuesta por el mercado asiático ocurre en medio de un entorno positivo para el turismo nacional.

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Durante el primer trimestre de 2026, México recibió más de 26 millones de visitantes internacionales, cifra 10.2% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, con una derrama económica de $10,287 millones de dólares.

Impulso del mercado asiático mantiene indicadores positivos en turismo nacional

En paralelo al impulso del mercado asiático, el turismo nacional mantiene indicadores positivos en otros segmentos, como el de cruceros.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), entre enero y abril de 2026 arribaron más de 4 millones de pasajeros en cruceros a puertos mexicanos, lo que representó un incremento anual cercano al 11 por ciento.

La derrama económica generada por este sector superó los $368 millones de dólares, impulsada principalmente por destinos del Caribe y el Pacífico mexicano.

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Asimismo, el gobierno federal destacó que la estrategia turística también busca reducir la dependencia del mercado estadounidense mediante la promoción en Europa, Asia y Sudamérica, apoyada por una mayor conectividad aérea y participación en ferias internacionales, incluida la Feria Turística de China.


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