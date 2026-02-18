Van 37 muertos por inhalar monóxido de carbono en mina de Nigeria

Luego de inhalar grandes cantidades de monóxido de carbono mientras trabajaban dentro de una mina de Nigeria, se contabilizó este martes que 37 mineros murieron y 25 más continúan hospitalizados.

Esto sucedió durante las primeras horas de este martes, cuando las víctimas inhalaron gas tóxico acumulado en unos túneles "mal ventilados" cuando hacían actividades rutinarias.

De acuerdo con testigos, los afectados comenzaron a desplomarse sobre los túneles de las instalaciones de la empresa de Solid Mining Company, mientras que sus compañeros se encargaron de rescatar a los sobrevivientes.

Según fuentes policiales, se informó que la mina fue puesta "bajo estricto control" para evitar una mayor exposición a estos gases, mencionó la agencia EFE.

Autoridades se comprometieron a llevar a cabo una investigación exhaustiva, que incluirá la evaluación del cumplimiento de las normas de seguridad por parte de la empresa y el deslinde de responsabilidades.

