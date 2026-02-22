Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
abaten_hombre_irrumpir_propiedad_trump_florida_60b03062b3
Internacional

Abaten hombre que intentó irrumpir propiedad de Trump en Florida

De acuerdo con estas autoridades, el hecho se registró alrededor de las 01:30 horas cuando fue detectado cerca de la puerta norte con una escopeta

  • 22
  • Febrero
    2026

Agentes del Servicio Secreto abatieron a un hombre armado cuando ingresó este domingo al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, complejo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Palm Beach, Florida.

De acuerdo con estas autoridades, el hecho se registró alrededor de las 01:30 horas cuando fue “detectado cerca de la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi detalló que el hombre atravesó en auto la puerta norte de Mar-a-Lago cuando otro vehículo salía del lugar. Al ser interrogado por los agentes del Servicio Secreto, estos decidieron abatirlo y perdió la vida a causa de las heridas.

Guglielmi mencionó que el abatido era originario de Carolina del Norte y contaba con una edad que rondaba entre los 20 años, fue reportado por su familia como desaparecido desde hace unos días.

Ante esto, los investigadores encargados del caso trabajan para elaborar un perfil psicológico y tratan de establecer el motivo de sus actos.

Aunque el presidente Trump suele pasar sus fines de semana dentro de este complejo, se encontraba en la Casa Blanca cuando este hecho sucedió.

Esta no es la primera vez que el presidente sufre un hecho de esta naturaleza. La primera vez ocurrió el 13 de julio del 2024, cuando un hombre disparó en su contra durante un mitin en Pensilvania.

Te sugerimos: Donald Trump sufre atentado durante mitin en Pensilvania

Mientras que meses después, otro hombre también intentó asesinarlo con un arma de fuego dentro de este mismo complejo de Florida

Dan cadena perpetua a responsable de segundo atentado de Trump

Autoridades de Estados Unidos dieron este miércoles cadena perpetua al hombre que intentó asesinar al presidente Donald Trump en el segundo atentado sufrido por el entonces candidato presidencial en un campo de golf de Florida.

dan-condena-perpetua-donald-trump.jpg

La jueza federal de distrito Aileen Cannon fue quien dictó la sentencia a Ryan Routh en la sala de audiencias de Fort Pierce.

Aquí te presentamos la nota completa: Dan cadena perpetua a responsable de segundo atentado de Trump


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

juez_ordena_trump_retorno_venezolanos_cecot_1661574348
Ordenan a Trump regresar a venezolanos enviados por EUA a CECOT
sheinbaum_enviara_cuba_82c74338cf
Sheinbaum anuncia envío inmediato de ayuda a Cuba
wall_street_sufre_caida_y_registra_su_peor_semana_en_18_meses_583ff8b8ae
Wall Street abre verde tras disolver tensiones por Groenlandia
publicidad

Últimas Noticias

inter_pentagono_d915f47aa6
Pentágono alerta a Trump de una campaña larga en Irán
Whats_App_Image_2026_02_23_at_7_05_43_PM_d4d6f3f3be
Piden no autorizar construcciones en zonas sujetas a protección
inter_trump_96400d352a
Víctimas de Epstein irán al discurso de Trump en el Capitolio
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
publicidad
×