Abaten hombre que intentó irrumpir propiedad de Trump en Florida

Agentes del Servicio Secreto abatieron a un hombre armado cuando ingresó este domingo al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, complejo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Palm Beach, Florida.

De acuerdo con estas autoridades, el hecho se registró alrededor de las 01:30 horas cuando fue “detectado cerca de la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible”.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi detalló que el hombre atravesó en auto la puerta norte de Mar-a-Lago cuando otro vehículo salía del lugar. Al ser interrogado por los agentes del Servicio Secreto, estos decidieron abatirlo y perdió la vida a causa de las heridas.

Guglielmi mencionó que el abatido era originario de Carolina del Norte y contaba con una edad que rondaba entre los 20 años, fue reportado por su familia como desaparecido desde hace unos días.

Ante esto, los investigadores encargados del caso trabajan para elaborar un perfil psicológico y tratan de establecer el motivo de sus actos.

Aunque el presidente Trump suele pasar sus fines de semana dentro de este complejo, se encontraba en la Casa Blanca cuando este hecho sucedió.

Esta no es la primera vez que el presidente sufre un hecho de esta naturaleza. La primera vez ocurrió el 13 de julio del 2024, cuando un hombre disparó en su contra durante un mitin en Pensilvania.

Mientras que meses después, otro hombre también intentó asesinarlo con un arma de fuego dentro de este mismo complejo de Florida.

Dan cadena perpetua a responsable de segundo atentado de Trump

Autoridades de Estados Unidos dieron este miércoles cadena perpetua al hombre que intentó asesinar al presidente Donald Trump en el segundo atentado sufrido por el entonces candidato presidencial en un campo de golf de Florida.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon fue quien dictó la sentencia a Ryan Routh en la sala de audiencias de Fort Pierce.

Aquí te presentamos la nota completa: Dan cadena perpetua a responsable de segundo atentado de Trump

