Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T101006_938_e717cd8610
Finanzas

'Tarjetazo' responsable: usa tu crédito sin afectar tu bolsillo

La Condusef advierte que la disciplina al pagar la tarjeta es clave para evitar intereses y mantener sanas las finanzas personales

  • 22
  • Febrero
    2026

Pagar con tarjeta puede ser práctico y hasta elegante, pero detrás del “tarjetazo” hay una realidad financiera que no debe perderse de vista: no es dinero propio, es un préstamo. Entender cómo funciona este instrumento es clave para que juegue a favor de tus finanzas y no se convierta en una carga que afecte tu presupuesto mensual. 

En esencia, una tarjeta de crédito es una línea de financiamiento que otorga el banco para comprar hoy y pagar después, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades. 

Es decir, la institución cubre el gasto y el usuario se compromete a devolverlo en una fecha determinada. 

Bien utilizada, permite concentrar gastos, domiciliar pagos y, con ello, evitar atrasos y multas. 

Además, usarla con disciplina ayuda a construir historial crediticio, requisito fundamental para acceder a financiamientos mayores, como un crédito automotriz o hipotecario. 

EH UNA FOTO - 2026-02-21T101026.910.jpg

A la par, programas de recompensas y meses sin intereses pueden representar ventajas reales, siempre que no se conviertan en un pretexto para gastar más de lo presupuestado. 

Para mantener saludable la línea de crédito, hay dos reglas básicas: no utilizarla para cubrir gastos fuera del presupuesto y evitar el retiro de efectivo, ya que es una de las formas más costosas de financiamiento. 

Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda no gastar más de lo que se puede pagar, cubrir al menos más del mínimo y revisar periódicamente el estado de cuenta para detectar errores a tiempo. 

Por lo que, entender conceptos como fecha de corte, fecha límite de pago, pago mínimo, saldo para no generar intereses, el Costo Anual Total(CAT) y tasa de interés permite tomar decisiones informadas. 

La regla de oro es clara: pagar el total a tiempo evita intereses y protege la estabilidad financiera. La diferencia entre una herramienta útil y un problema de deuda radica en la disciplina con la que se utilice.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8462_02d284ddb8
IMEF impulsa educación financiera desde primaria
Whats_App_Image_2025_12_22_at_11_03_51_PM_cec156a7d6
Pagar deudas, principal meta financiera de los mexicanos en 2026
finanzas_tarjetas_de_credito_78c6692937
Lideran ‘consumos no reconocidos’, quejas contra la banca en NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_02_22_T112227_851_85f9b31fe0
Abaten a Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho'
EH_DOS_FOTOS_20_c176fcd82a
Elegancia y audacia brillan en la alfombra roja de los BAFTA 2026
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Azota violencia a Reynosa tras presunta captura de líder criminal
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo por bloqueos en distintos puntos de Jalisco
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
publicidad
×