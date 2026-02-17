Podcast
Escena

Ricky Martin se contagia del carnaval de Río de Janeiro

El cantante puertorriqueño disfrutó el desfile en el Sambódromo Marquês de Sapucaí y reafirmó su amor por el país sudamericano

  • 17
  • Febrero
    2026

Ricky Martin se unió al ánimo festivo del carnaval de Río de Janeiro, el cual recién ha comenzado.

Este viaje a tierras sudamericanas se da unos días después de que Ricky formara parte del show del medio tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny. El pasado fin de semana, el intérprete fue captado en el sambódromo del Marqués de Sapucaí, en Río, donde disfrutó del desfile de las escuelas de samba, las cuales cuentan con bailarines expertos.

A su paso por Río, el cantante puertorriqueño reafirmó su amor por Brasil, mostrándose contagiado por el ánimo festivo e incluso, dijo que en su otra vida fue brasileño.

Desde el palco del sambódromo, Ricky tuvo unas palabras de agradecimiento hacia los brasileños, quienes lo han cobijado como a una más en cada una de sus visitas al país.

"Es una fiesta cultural, la fiesta más grande del mundo. Todo el mundo conoce el carnaval de Río, pero la experiencia de estar aquí es única", dijo en unas declaraciones al programa brasileño Fantástico de TV Globo. "Un pueblo unido, su música, su cultura, su fiesta, el amor... Es muy lindo y todo mundo lo tiene que experimentar por lo menos una vez en la vida", agregó.

Con un portugués fluido, Ricky continuó con su mensaje: "Me siento feliz de estar en Brasil. Brasil es mi casa, yo amo Brasil. Amo la música, amo la cultura, fui brasileño en otra vida y estoy muy agradecido por todo el amor y todo el cariño. Brasil, te amo".

En Instagram Stories, el intérprete puertorriqueño compartió varios videos de los desfiles de las escuelas de samba.

En uno de los clips se mostró feliz, contagiado por el espíritu de fiesta. "¡Obrigado, RIO! Me vuelvo loco aquí. "La energía no la puedo comparar con nada", escribió sobre el video, en el que se escuchan cánticos, vítores y todos aparecen bailando.

En otro de los videos que el artista compartió en sus stories, rindió un homenaje al cantante y productor brasileño Ney Matogrosso, exintegrante de Secos & Molhados.


