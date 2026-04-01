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Internacional

Comisión Europea envía $2 millones de euros extra de ayuda a Cuba

Esta financiación se suma a los cuatro millones de euros aprobados a principios de este año como asignación regional para el Caribe

  • 01
  • Abril
    2026

La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que enviará dos millones de euros más de ayuda humanitaria a Cuba, ante los problemas de escasez de recursos y el deterioro de la crisis energética.

Esta financiación se suma a los cuatro millones de euros aprobados a principios de este año como asignación regional para el Caribe.

A través de un comunicado, el Ejecutivo comunitario dijo que esta nueva ayuda de dos millones se dirigirá a proporcionar apoyo logístico a los socios humanitarios que distribuyen ayuda urgente en el país.

"En un país que se enfrenta a una crisis energética y a una creciente escasez, este apoyo contribuirá a que la ayuda vital siga llegando a hasta dos millones de personas necesitadas", señaló la Comisaria para la Preparación y Gestión de Crisis.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero. Según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), se alcanzan cortes de suministro que dejan sin corriente a la vez a un 62% del territorio. 

Buque ruso con 730,000 barriles de petróleo llega a Cuba

El buque ruso Anatoly Kolodkin atracó este martes en el puerto de Matanzas con un cargamento de 730 mil barriles de petróleo, marcando la primera llegada de un petrolero a la isla en tres meses, en medio de una profunda crisis energética.

El arribo se produce en un contexto de restricciones al suministro impulsadas por la política del presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración permitió el ingreso del barco pese a mantener un bloqueo energético sobre la nación caribeña.

Aquí te presentamos la nota completa: Buque ruso con 730,000 barriles de petróleo llega a Cuba


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