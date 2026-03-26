Comparecen Maduro y Flores otra vez en corte de Nueva York

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen este jueves ante un juez federal en Nueva York, en lo que representa la segunda audiencia de un proceso judicial marcado por acusaciones de narcotráfico, tensiones políticas y una creciente expectativa internacional.

La audiencia se lleva a cabo en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos enfrentan nuevamente los cargos presentados por la fiscalía estadounidense. Su traslado ocurrió durante la madrugada desde una prisión en Brooklyn, en un operativo de seguridad que incluyó un convoy de vehículos cerrados.

Defensa alega falta de recursos para pagar abogados

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen sentados junto a su equipo legal y utilizan auriculares para escuchar la traducción de la audiencia, de acuerdo con reportes.

El juez Alvin Hellerstein ingresó a la sala alrededor de las 11:45 (09:45 de México), pese a que la audiencia estaba programada para comenzar a las 11:00.

El abogado Barry Pollack indicó que sus clientes no pueden costear su defensa y aseguró que “tienen todo el derecho a usar” fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los gastos legales.

Equipo legal pide desestimar cargos por bloqueo de fondos

La defensa solicitó al juez desestimar los cargos, argumentando que el Gobierno de EUA revocó las licencias que permitían utilizar recursos venezolanos, lo que califican como un “error administrativo”.

¿Qué ocurre en esta segunda audiencia del caso?

El proceso judicial entra en una fase clave con esta segunda comparecencia. En la primera audiencia, Maduro se declaró “no culpable” y se definió como un “prisionero de guerra”, tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Ahora, el juez Alvin Hellerstein deberá revisar avances del caso, así como las solicitudes presentadas tanto por la defensa como por la fiscalía. Entre ellas, destaca la petición de los abogados de desestimar los cargos, argumentando irregularidades en el acceso a recursos para su defensa.

Trump afirma que Maduro enfrenta solo “una fracción” de sus delitos y dice ir por presidencia en Venezuela

El presidente de EUA, Donald Trump, aseguró que Nicolás Maduro ha sido procesado únicamente por “una fracción” de los delitos que, según su gobierno, ha cometido.

Durante una reunión en la Casa Blanca, adelantó que podrían presentarse nuevos casos en su contra en el futuro. Trump también señaló que aún no se le ha imputado una acusación que calificó como grave, relacionada con el presunto envío de criminales hacia territorio estadounidense.

Además, bromeó con que tiene tanta popularidad en Venezuela que se presentará a las próximas elecciones de ese país contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

"Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy", declaró durante la reunión provocando las risas de los funcionarios

¿De qué se les acusa a Maduro y Flores?

Maduro enfrenta cuatro cargos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas de alto poder, además de un cuarto delito por posesión directa de estas armas.

Por su parte, Flores también enfrenta cuatro acusaciones, entre ellas conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con posesión de armamento.

La fiscalía ha advertido sobre un “riesgo real de violencia”, solicitando que se limite el acceso de los acusados a materiales probatorios, ante la posibilidad de represalias contra testigos en Venezuela.

Defensa alega violación de derechos constitucionales

Los abogados Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly sostienen que el gobierno de Estados Unidos revocó licencias que permitían utilizar fondos venezolanos para cubrir la defensa legal, lo que calificaron como un “error administrativo”.

Según la defensa, esta decisión vulnera la Sexta Enmienda, al impedir que los acusados elijan libremente a sus representantes legales, pese a que se les ofreció asignar defensores públicos.

Apoyo político y expectativa en Venezuela

Mientras avanza el proceso judicial, el caso mantiene repercusiones políticas en Venezuela. Nicolás Maduro Guerra expresó públicamente su confianza en el regreso de su padre y Flores.

“¡Nicolás y Cilia! Van a volver”, escribió en redes sociales, acompañado de un video donde ambos aparecen juntos. También aseguró que se encuentran “fuertes” y en buen estado físico y emocional.

Más allá de la presidencia existe un hombre de fe, un obrero que se reconoce como hijo de Dios. Bajo su bendición seguimos adelante, trabajando en beneficio del pueblo. La fe nos impulsa y la verdad nos guía. ¡Nicolás y Cilia! #VanAVolver pic.twitter.com/vzFhkq6bfq — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) March 26, 2026

Desde el oficialismo, ambos son considerados como “secuestrados”, en una narrativa que contrasta con la postura del gobierno estadounidense.

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