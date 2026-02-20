Evalúa EUA un ataque limitado contra Irán por acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que evalúa una acción militar de alcance reducido contra Irán como medida de presión para lograr un nuevo acuerdo que limite el programa nuclear de Teherán.

Trump deja abierta la vía militar

Durante un intercambio con la prensa en la Casa Blanca, el mandatario confirmó que la opción está sobre la mesa.

“Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, respondió al ser cuestionado sobre un eventual ataque de menor escala en territorio iraní.

Las declaraciones se producen después de que Trump fijara un plazo de diez días para decidir si autoriza una intervención, en medio de una creciente tensión en la región.

Refuerzo militar en Oriente Medio

En paralelo, Washington ha incrementado su presencia militar cerca de Irán. El portaaviones USS Gerald R. Ford se desplazaba hacia el estrecho de Gibraltar para unirse al USS Abraham Lincoln, ya desplegado en Oriente Medio.

Funcionarios estadounidenses señalaron que el refuerzo incluye decenas de aviones cisterna, más de 50 aeronaves de combate y dos grupos de ataque de portaaviones con destructores, cruceros y submarinos.

Mientras se intensifica la actividad militar, continúan los contactos diplomáticos con Teherán. Las conversaciones son encabezadas por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, con el objetivo de abrir una vía de negociación.

Medios estadounidenses reportan además que Israel analiza escenarios para una eventual operación conjunta con Estados Unidos, lo que elevaría la presión sobre el gobierno iraní.

