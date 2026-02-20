Escudo europeo LEAP: defensa antiaérea y drones autónomos

Francia, Polonia, Alemania, Reino Unido e Italia anunciaron un nuevo programa conjunto para producir sistemas de defensa antiaérea de bajo costo y drones autónomos, tomando como base la experiencia adquirida por Ucrania durante cuatro años de guerra contra Rusia.

La iniciativa, impulsada por el grupo E5, busca reforzar el escudo europeo ante el aumento de amenazas aéreas y el uso masivo de tecnología no tripulada en conflictos recientes.

¿Qué es el programa LEAP y qué capacidades desarrollará?

El acuerdo firmado contempla la creación del programa Efectores y Plataformas Autónomas de Bajo Costo, conocido como LEAP por sus siglas en inglés. Este plan prevé la inversión conjunta en producción y adquisición de capacidades de ataque basadas en drones, así como en sistemas económicos de defensa contra estos dispositivos.

El ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak Kamysz, explicó que el compromiso incluye el desarrollo conjunto de tecnologías, fabricación a bajo costo y adquisición coordinada de cargas útiles de combate para drones, incorporando herramientas de inteligencia artificial. Según indicó, la velocidad con la que evolucionan las tácticas obliga a los países europeos a responder con rapidez y precisión.

La experiencia ucraniana redefine la guerra con drones

La guerra en Ucrania ha transformado el uso de drones en el campo de batalla. Moscú y Kiev han desarrollado capacidades avanzadas que han modificado las tácticas tradicionales de combate, convirtiendo el conflicto en un laboratorio de innovación militar. Polonia ya mantiene cooperación con Ucrania en programas de entrenamiento y proyectos de fabricación vinculados a tecnología no tripulada.

La intención del E5 es trasladar ese aprendizaje al fortalecimiento de la defensa europea. Entre las propuestas destaca la construcción de un sistema similar a un muro de drones en las fronteras con Rusia y Ucrania, destinado a detectar, rastrear e interceptar aeronaves no tripuladas que vulneren el espacio aéreo europeo.

Incidentes en el espacio aéreo europeo aceleran la inversión

El impulso al programa también responde a incidentes recientes en los que drones fuera de control pusieron a prueba fronteras y aeropuertos europeos. A Rusia se le ha atribuido la responsabilidad de algunos casos, aunque Moscú lo niega.

En septiembre de 2025, varios drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco. Varsovia y aliados de la OTAN desplegaron aviones de combate de alto costo para responder a dispositivos cuyo valor era considerablemente menor. Los drones terminaron estrellándose en territorio polaco, evidenciando el desequilibrio entre el costo de la amenaza y el costo de la respuesta.

Autoridades británicas señalaron que uno de los desafíos centrales es lograr eficacia frente a misiles y drones económicos sin recurrir a sistemas excesivamente costosos. El desarrollo de efectores cinéticos y electrónicos de bajo costo permitiría neutralizar amenazas por una fracción del precio actual.

Europa refuerza su defensa dentro de la OTAN

El anuncio ocurre en un contexto de revisión estratégica en Europa. Las críticas del presidente de EUA, Donald Trump, hacia la OTAN y el gasto europeo en defensa han impulsado a la Unión Europea a aumentar su inversión militar y a explorar proyectos conjuntos más profundos.

Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la Unión Europea, afirmó que la seguridad del continente atraviesa uno de sus momentos más inciertos en décadas, citando la agresión rusa, la inestabilidad en Oriente Medio y el papel de China en el escenario internacional. Indicó que el programa de interceptores de bajo costo refleja el compromiso europeo con su propia seguridad.

La funcionaria subrayó que el fortalecimiento del poder militar europeo no busca competir con la OTAN, sino consolidar una Europa más fuerte dentro de la alianza. Sin embargo, la organización de 32 países enfrenta tensiones internas derivadas del segundo mandato de Trump, incluidas disputas por Groenlandia y declaraciones críticas sobre aliados.

En este escenario, el programa LEAP representa un paso hacia una mayor autonomía tecnológica y operativa en materia de defensa antiaérea y drones autónomos, con la meta de equilibrar el costo de las amenazas emergentes y la capacidad de respuesta del continente.

