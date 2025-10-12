Cerrar X
Confirman primer caso de fiebre amarilla en Costa Rica

Una mujer estadounidense procedente de Perú dio positivo; autoridades refuerzan vigilancia y llaman a vacunarse antes de viajar a zonas endémicas

Este domingo el Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó el primer caso positivo de fiebre amarilla en el país.

El paciente es una mujer estadounidense de 29 años procedente de la región amazónica de Perú.

La dependencia informó que después de los resultados se corroboró que la mujer no contaba con la vacuna de fiebre amarilla y presentó síntomas desde el pasado 7 de octubre e ingresó al país el 8 de octubre de 2025.

La compañera de la paciente, quien sí cuenta con la vacuna contra la fiebre amarilla, resultó negativa por la enfermedad tras realizarse los análisis de laboratorio.

El Ministerio de Salud explicó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y coordina acciones con los servicios de salud nacionales para garantizar la protección de la población y prevenir la propagación de esta enfermedad.

Del mismo modo, la dependencia reiteró la importancia de vacunarse al menos 10 días antes contra la fiebre amarilla previo a visitar un país endémico de dicha enfermedad como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Venezuela, Surinam, así como países tropicales del continente africano.


