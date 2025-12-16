Aumenta shopping en tiendas departamentales y de autoservicio

El consumo en el sector de tiendas departamentales y de autoservicio sigue mostrando cifras al alza en la recta final del año.

Para muestra es que en noviembre, las ventas en términos nominales a tiendas iguales, es decir, que consideran todas las tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 4.2 por ciento.

A tiendas totales, que incorporan también a todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 6.5% respecto al mismo mes de 2024, informó este lunes la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Al hablar de los resultados por formato de tienda, se informó que las de autoservicio tuvieron un crecimiento de 2.5% a tiendas iguales y de 4.9% a tiendas totales.

En el caso de las departamentales, se reportó un alza de 5.0% a tiendas iguales y 6.4% a tiendas totales.

Mientras que el segmento de tiendas especializadas presentó un crecimiento de 5.5% a tiendas iguales y de 9.2% a tiendas totales.

La ANTAD además señaló que el repunte acumulado enero-noviembre 2025 a tiendas iguales fue de 3.3% y a tiendas totales fue 5.8 por ciento.

Las ventas del mes de noviembre ascendieron a $168,000 millones de pesos y las acumuladas al onceavo mes de 2025 a $1 millón 482,800 millones de pesos.

En el desglose se informó que las ventas totales de las cadenas asociadas a la ANTAD durante el periodo promocional de “El Buen Fin” alcanzaron $50,200 millones de pesos, de los cuales $7,000 millones se generaron a través de comercio electrónico.

En comparación con 2024, las ventas fueron superiores en $5,800 millones de pesos; sin embargo, es importante considerar que en 2025 el programa contó con un día adicional de ventas.

De los cinco días que duró “El Buen Fin” 2025, el lunes 17 fue el de mayor venta, al concentrar el 26.1% del total.

