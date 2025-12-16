Alistan nombramiento de nuevo fiscal anticorrupción

El Congreso del Estado de Tamaulipas tiene previsto designar en enero al nuevo fiscal anticorrupción, para lo cual se anunció que se emitirá una convocatoria pública en los próximos días.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, señaló que pronto se detallarán los requisitos y el procedimiento que deberán cumplir las personas interesadas en participar.

“La idea es que a finales de enero tengamos un nuevo fiscal anticorrupción y en un momento más ustedes van a ver los requisitos y todo lo que lleva y solicita esta convocatoria”, expresó.

Precisó que el calendario del proceso contempla una pausa derivada del periodo vacacional y de los días festivos de fin de año, lo que obliga a extender los tiempos para garantizar condiciones adecuadas de participación.

De acuerdo con legisladores locales, la convocatoria estará dirigida a profesionistas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y permitirá la participación de aspirantes interesados en encabezar la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

El procedimiento contempla la recepción de propuestas, la evaluación de perfiles y, posteriormente, la designación del titular por parte del Poder Legislativo, conforme a los plazos y lineamientos legales.

La designación del nuevo fiscal anticorrupción es considerada un paso clave para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y garantizar la continuidad de las investigaciones en curso, así como el combate a prácticas indebidas en el servicio público.

Se prevé que el nombramiento quede formalizado durante el primer mes del próximo año, una vez concluido el proceso de selección y análisis de los candidatos.

Comentarios