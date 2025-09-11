Conmemora EUA 24 años del 9/11 con ceremonias solemnes

Casi un cuarto de siglo ha pasado desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, pero para muchos, las emociones de ese día siguen tan intensas como siempre.

El país conmemoró este jueves 24 años de los mortales ataques con ceremonias solemnes en Nueva York, en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania, marcadas por momentos de silencio, el repique de campanas y la lectura de los nombres de los casi 3,000 fallecidos.

Jennifer Nilsen, cuyo esposo, Troy Nilsen, pereció en el World Trade Center, fue una de las personas que llevaba una camiseta con la imagen de un ser querido perdido mientras asistía a la conmemoración en la zona cero en el bajo Manhattan.

"Incluso 24 años después, es desgarrador. Se siente igual cada año", expresó.

Michelle Pizzo, vistiendo una camiseta con la imagen de su difunto esposo, Jason DeFazio, quien murió en el ataque a las torres gemelas, esperaba que más personas pudieran tomarse un minuto para reflexionar sobre el día.

"Los más jóvenes no se dan cuenta de que hay que recordar", comentó.

Las conmemoraciones se llevan a cabo en un momento de crecientes tensiones políticas. El aniversario del 11 de septiembre, a menudo promovido como un día de unidad nacional, llega un día después de que el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado a tiros mientras hablaba en una universidad en Utah.

Hoy conmemoramos el 11 de septiembre, recordando con respeto y solidaridad a las víctimas de los atentados del 2001, a sus familias y a todos los que respondieron con valentía. Su memoria permanece como un recordatorio de resiliencia y unidad. pic.twitter.com/YyPmCaCq6U — Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) September 11, 2025

La lectura de nombres y momentos de silencio

El asesinato de Kirk provocó medidas de seguridad adicionales alrededor de la ceremonia de aniversario del 11-S en el sitio del World Trade Center en Nueva York.

El director del FBI, Kash Patel, fue uno de los dignatarios presentes. El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha Vance, planeaban asistir, pero en su lugar visitarán a la familia de Kirk el jueves en Salt Lake City, según una persona al tanto de los planes de Vance, pero no autorizada para hablar públicamente sobre ellos.

Muchos en la multitud de la zona cero levantaron fotos de seres queridos perdidos mientras un momento de silencio marcaba la hora exacta en que el primer avión secuestrado impactó las icónicas torres gemelas del World Trade Center.

Los familiares luego leyeron en voz alta los nombres de las víctimas, con muchos ofreciendo breves recuerdos, buenos deseos e incluso actualizaciones sobre sus vidas a sus seres queridos perdidos.

Zoe Doyle, hija del corredor bursátil Frank Joseph Doyle, dijo que su familia creó una organización sin fines de lucro en su honor que ha construido 16 escuelas en Sudáfrica y alimenta y educa a miles de niños allí cada día.

Melissa Pullis, cuyo esposo Edward Pullis murió en las torres, dijo que este año es más difícil que otros porque dos de los tres hijos de la pareja ya se van a casar.

"No puedes llevar a tu princesa al altar", dijo entre lágrimas. "Te extrañamos todos los días. Siempre diremos tu nombre y siempre lucharemos por la justicia".

Today, we honor the lives lost on September 11, 2001, and the heroes who emerged in the face of tragedy.



Let us reflect on the resilience and values that define us as a nation.



🇺🇸 pic.twitter.com/eGBVVew1C3 — U.S. Mission to the EU (@US2EU) September 11, 2025

Ceremonias en Virginia y Pensilvania

En el Pentágono, en Virginia, los 184 miembros del servicio y civiles asesinados cuando los secuestradores dirigieron un avión hacia la sede del Ejército de Estados Unidos fueron honrados en una ceremonia a la que asistieron el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

En sus comentarios, el presidente recordó momentos de ese día, incluidos fragmentos de conversaciones de pasajeros que estaban a bordo de los aviones secuestrados.

"Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro sagrado voto de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001", dijo Trump durante la conmemoración, que tuvo lugar en un patio interno del edificio en lugar de su ubicación tradicional fuera de sus muros cerca del monumento al 11-S del edificio.

"El enemigo siempre fracasará", añadió. "Desafiamos el miedo, soportamos las llamas".

El presidente, quien asistirá a un juego de los Yankees de Nueva York en el Bronx el jueves por la noche, también anunció que Kirk recibiría póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad, y dijo que el activista conservador era un "gigante de su generación" y un "campeón de la libertad".

Y en un campo rural cerca de Shanksville, Pensilvania, una ceremonia similar marcada por momentos de silencio, la lectura de nombres y la colocación de coronas, honró a las víctimas del vuelo 93, el avión secuestrado que se estrelló después de que miembros de la tripulación y pasajeros intentaron tomar la cabina. El secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, fue uno de los asistentes.

Personas en todo el país también están conmemorando el aniversario del 11-S con proyectos de servicio y obras de caridad como parte de un día nacional de servicio. Los voluntarios participan en colectas de alimentos y ropa, limpiezas de parques y vecindarios, bancos de sangre y otros eventos comunitarios.

Persisten las repercusiones de los ataques

En total, los atentados de la red terrorista Al Qaeda mataron a 2,977 personas, incluidos muchos trabajadores financieros en el World Trade Center y bomberos y policías que se apresuraron a los edificios en llamas tratando de salvar vidas.

Los ataques repercutieron a nivel mundial y alteraron el curso de la política de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Condujo a la "Guerra Mundial contra el Terrorismo" y las invasiones lideradas por Estados Unidos en Afganistán e Irak y conflictos relacionados que mataron a cientos de miles de tropas y civiles.

Aunque los secuestradores murieron en los ataques, el gobierno de Estados Unidos ha batallado para concluir su prolongado caso legal contra el hombre acusado de planear el complot, Khalid Sheikh Mohammed. El exlíder de Al Qaeda fue arrestado en Pakistán en 2003 y luego llevado a una base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, pero nunca ha sido enjuiciado.

La ceremonia de aniversario en Nueva York se estaba llevaba a cabo en el Memorial y Museo Nacional del 11 de Septiembre, donde dos piscinas conmemorativas rodeadas de cascadas y parapetos inscritos con los nombres de los muertos marcan los lugares donde una vez estuvieron las torres gemelas.

La administración Trump ha estado contemplando formas en que el gobierno federal podría tomar el control de la plaza conmemorativa y su museo subterráneo, que ahora son administrados por una organización benéfica pública.

Desde los ataques, el gobierno ha gastado miles de millones de dólares proporcionando atención médica y compensación a decenas de miles de personas que estuvieron expuestas al polvo tóxico que se esparció sobre Manhattan cuando las torres gemelas colapsaron.

Los reporteros de The Associated Press Jake Offenhartz y Liseberth Guillaume en la ciudad de Nueva York; Bruce Shipkowski en Trenton, Nueva Jersey; Michael Hill en Albany, Nueva York, y Michelle L. Price y Darlene Superville en Washington, contribuyeron a esta historia.

