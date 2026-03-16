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Internacional

Papa pide solución en Oriente Medio en diálogo con Mahmud

Durante una llamada telefónica, el pontífice reiteró la necesidad de alcanzar la paz mediante el diálogo y el respeto al Derecho Internacional

  • 16
  • Marzo
    2026

El papa León XIV insistió este lunes en que la paz en Oriente Medio debe lograrse a través del diálogo “político y diplomático” y bajo el pleno respeto del Derecho Internacional, durante una conversación telefónica con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

La oficina de prensa del Vaticano informó que Abás contactó al pontífice para discutir los “preocupantes acontecimientos del conflicto en Oriente Medio y las condiciones de vida del pueblo palestino”.

Compromiso de la Santa Sede

En la conversación, el papa reiteró el compromiso de la Santa Sede a favor de la paz en la región, subrayando que esta debe alcanzarse mediante “el diálogo político y diplomático y el pleno respeto del Derecho Internacional”, destacó el comunicado oficial.

Por su parte, Abás agradeció los llamados del pontífice para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y en favor de la solución de dos Estados. Asimismo, informó sobre la grave escalada de violencia en Cisjordania, la expansión de asentamientos coloniales y la retención continua de fondos fiscales palestinos, elementos que, según indicó, amenazan las instituciones del Estado de Palestina.

El presidente palestino también reafirmó la condena de su Estado a los ataques iraníes contra países del Golfo y la región, expresando el rechazo a cualquier violación de la soberanía, seguridad y estabilidad de los Estados afectados.

Este contacto telefónico se produce luego del encuentro oficial que ambos líderes mantuvieron en el Vaticano el 6 de noviembre de 2025, reafirmando la continuidad del diálogo entre la Santa Sede y la Autoridad Palestina en medio de la tensión regional.


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