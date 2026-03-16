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Internacional

Aeropuerto de Dubái reanuda operaciones tras ataques iraníes

La suspensión de esta madrugada se dio tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas

  • 16
  • Marzo
    2026

El Aeropuerto Internacional de Dubái reanudó de forma gradual sus operaciones tras suspenderlos de manera preventiva ante los ataques iraníes registrados durante la jornada de este lunes.

De acuerdo con las autoridades de aviación civil, se recomendó que los pasajeros consultaran el estado de sus vuelos con sus respectivas compañías para obtener la información más reciente sobre sus vuelos.

La suspensión de esta madrugada se dio tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación, aunque sin causar víctimas.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero dio inicio a una guerra que está teniendo importantes consecuencias para los países del golfo Pérsico, blanco de los ataques iraníes contra las bases e intereses estadounidenses en la región.

Dron impacta tanque de combustible y provoca incendio en Dubái

Un ataque con dron provocó un incendio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái, lo que llevó a las autoridades a suspender temporalmente los vuelos mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

De acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, la interrupción de operaciones se adoptó luego de que un vehículo aéreo no tripulado impactara en la zona y alcanzara uno de los tanques de combustible cercanos a la terminal aérea.

Aquí te presentamos la nota completa: Dron impacta tanque de combustible y provoca incendio en Dubái

 


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