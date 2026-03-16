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Finanzas

AIE dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo

Aseguró que esta acción brindó un efecto 'calmante' en los mercados, pero advirtió de que las reservas solo pueden actuar como un amortiguador temporal

  • 16
  • Marzo
    2026

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se encuentra dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", tras la decisión anunciada el miércoles pasado de poner en el mercado 400 millones de barriles para contrarrestar los estragos del conflicto en Medio Oriente.

Petróleo

"Todavía tenemos muchas reservas disponibles" y "podemos hacer más si es necesario", aseguró Birol.

El director de la Agencia Internacional de la Energía declaró que pese a la liberación récord decidida la pasada semana las reservas siguen siendo amplias.

"Incluso después de esta operación, quedarán más de 1.400 millones de barriles en reservas de emergencia, lo que significa que podemos actuar de nuevo si fuera necesario", mantuvo.

Petróleo

Explicó que la guerra en la región provocó la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo, con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973.

Afirmó que  en respuesta a la crisis, los países miembros de la AIE decidieron el pasado 11 de marzo, realizar la liberación de reservas de emergencia más grande de su historia, con 400 millones de barriles de petróleo puestos a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro.

Liberación de barriles brindará efecto calmante a los mercados

Aseguró que esta acción brindó un efecto "calmante" en los mercados, pero advirtió de que las reservas solo pueden actuar como un amortiguador temporal.

"El factor más importante para que se restablezcan flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz".

Te recomendamos: Liberarán millones de barriles de petróleo para frenar su alza


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