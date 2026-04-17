Cuba acusa a EUA de escalar amenazas y planear agresión militar

El Gobierno de Cuba aseguró que enfrenta un “asedio permanente” por parte de Estados Unidos, al denunciar una reciente escalada de amenazas que, según la isla, incluyen pretensiones de agresión militar.

La postura fue difundida en una declaración oficial en el marco del 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, episodio histórico respaldado por Washington en 1961.

“Cuba está viviendo bajo el asedio permanente del Gobierno de los Estados Unidos, cuya escalada de amenazas se ha arreciado en los últimos meses”, señaló el Ejecutivo cubano.

Señalan bloqueo energético y presión diplomática

La administración cubana afirmó que, además del bloqueo económico, recientemente se ha sumado un bloqueo energético impuesto desde enero, lo que ha agravado la situación en la isla.

Asimismo, acusó a Estados Unidos de ejercer presión sobre otros gobiernos para que rompan relaciones diplomáticas con Cuba y limiten la cooperación, particularmente en materia de salud.

“Aislarnos también forma parte de su estrategia”, advirtió el gobierno, al tiempo que reconoció el respaldo de países como México, Rusia, China y Vietnam.

Díaz-Canel advierte sobre posible conflicto

En el mismo contexto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que una agresión militar por parte de Estados Unidos “es una posibilidad real”, por lo que llamó a la población a mantenerse preparada.

“No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla”, expresó el mandatario.

Durante su discurso, reiteró además el carácter socialista de la revolución cubana como base del futuro del país.

Reportes sobre planes del Pentágono

Las declaraciones del gobierno cubano coinciden con un reporte de un diario estadounidense, que señala que el Pentágono estaría intensificando planes de intervención militar en la isla, a la espera de una eventual orden del presidente Donald Trump.

Al respecto, el Departamento de Defensa evitó confirmar la información, aunque indicó que las fuerzas armadas se preparan para distintos escenarios.

“No especulamos sobre escenarios hipotéticos (…) pero estamos preparados para ejecutar órdenes del presidente”, señalaron fuentes oficiales.

Cabe señalar que las tensiones entre ambos países se dan en un contexto internacional complejo, marcado por conflictos en otras regiones.

El propio Trump ha sugerido que su administración podría centrar su atención en Cuba una vez resuelta la situación con Irán.

En este escenario, La Habana insiste en que no cederá ante presiones externas.

“Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense”, subrayó el gobierno.

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