Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_24_30213083e1
Escena

Manuel Turizo le rinde homenaje a Colombia en 'Apambichao'

El sencillo homónimo cuenta con la colaboración de Maluma y marca el tono del álbum con una mezcla de sensualidad, ritmo y el estilo festivo.

  • 17
  • Abril
    2026

El cantante colombiano Manuel Turizo presentó su nuevo álbum de estudio ‘Apambichao’, un proyecto que mezcla latin pop y latin urban para reflejar la identidad cultural de su país a través de sonidos, tradiciones y una propuesta visual conectada con sus raíces.

El material, lanzado bajo el sello La Industria INC, reúne quince canciones en las que el artista construye una narrativa sonora marcada por el romance, el ritmo y una fuerte influencia del Caribe colombiano.

¿Qué representa ‘Apambichao’ en el universo de Turizo?

De acuerdo con el concepto del álbum, ‘Apambichao’ es más que un título: representa un estado emocional que invita a vivir con autenticidad, con un estilo propio y sin pretensiones.

La producción toma inspiración directa de la vida cotidiana en Colombia, incluyendo elementos como la energía de sus calles, su gastronomía, los raspados tradicionales y la esencia de su gente.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 2.37.02 PM (1).jpeg

Colaboraciones y sonido del álbum

El disco incluye una combinación de géneros que fusionan lo urbano con lo pop latino, en una propuesta que busca resaltar la diversidad musical del país sudamericano.

El primer sencillo, “Apambichao”, cuenta con la colaboración de Maluma y marca el tono del álbum con una mezcla de sensualidad, ritmo y el estilo festivo característico del sonido colombiano actual.

Además, el focus track “Te hacen falta dos” se estrenó junto con su video oficial, una pieza audiovisual que incorpora elementos visuales llenos de color y movimiento, con referencias a la cultura colombiana.

Visuales que amplían el concepto del disco

El lanzamiento también está acompañado de una serie de visualizers que refuerzan el universo del álbum. Entre los temas que cuentan con estas piezas se encuentran “Dos Lunas”, “Cumbia Playera” junto a Emilia, “No Me Mientas Así” con Dei V, y “Sunset en la Sanse” con Dálmata.

Asimismo, se suman canciones como “Te Creo”, “La Buena Mujer” con Luis Alfonso, “Plo Plo Plo” y “Mi Loca” con Xavi, que complementan la propuesta musical y visual del proyecto.

Un proyecto que conecta raíces y evolución

Con este lanzamiento, Manuel Turizo continúa desarrollando una propuesta artística enfocada en sus raíces culturales, al tiempo que explora nuevas dimensiones dentro de la música latina contemporánea.

El álbum ‘Apambichao’ se posiciona como una producción que busca conectar con el público a través de una identidad sonora definida por el ritmo, la tradición y la evolución musical del artista.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 2.37.02 PM.jpeg

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

U2_on_Joshua_Tree_Tour_2017_Brussels_8_1_17_ef61c59119
Sorprende U2 con 'Easter Lily', su segundo EP de 2026
EH_UNA_FOTO_2026_04_06_T082526_496_806040a611
Regresa The Strokes con su nuevo álbum 'Reality Awaits'
EH_UNA_FOTO_2026_03_24_T113839_978_c04d6d908e
Anuncia Jorge Celedón gira 2026 con tres fechas en México
publicidad

Últimas Noticias

arco_independencia_ef6d8fae9d
Piden a ciudadanía defender Arco de la Independencia
jersey_rayados_star_wars_338394aa80
Rayados lanza jerseys de Star Wars previo a duelo ante Pachuca
alejandro_fernandez_arre_63fc2059eb
Presenta Alejandro Fernández 'Arre' su marca de ropa
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_3_52_31_PM_2cda8e4a54
Proyectos 9 admite fallas y crisis en desarrollos inmobiliarios
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
publicidad
×