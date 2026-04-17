Manuel Turizo le rinde homenaje a Colombia en 'Apambichao'

El cantante colombiano Manuel Turizo presentó su nuevo álbum de estudio ‘Apambichao’, un proyecto que mezcla latin pop y latin urban para reflejar la identidad cultural de su país a través de sonidos, tradiciones y una propuesta visual conectada con sus raíces.

El material, lanzado bajo el sello La Industria INC, reúne quince canciones en las que el artista construye una narrativa sonora marcada por el romance, el ritmo y una fuerte influencia del Caribe colombiano.

¿Qué representa ‘Apambichao’ en el universo de Turizo?

De acuerdo con el concepto del álbum, ‘Apambichao’ es más que un título: representa un estado emocional que invita a vivir con autenticidad, con un estilo propio y sin pretensiones.

La producción toma inspiración directa de la vida cotidiana en Colombia, incluyendo elementos como la energía de sus calles, su gastronomía, los raspados tradicionales y la esencia de su gente.

Colaboraciones y sonido del álbum

El disco incluye una combinación de géneros que fusionan lo urbano con lo pop latino, en una propuesta que busca resaltar la diversidad musical del país sudamericano.

El primer sencillo, “Apambichao”, cuenta con la colaboración de Maluma y marca el tono del álbum con una mezcla de sensualidad, ritmo y el estilo festivo característico del sonido colombiano actual.

Además, el focus track “Te hacen falta dos” se estrenó junto con su video oficial, una pieza audiovisual que incorpora elementos visuales llenos de color y movimiento, con referencias a la cultura colombiana.

Visuales que amplían el concepto del disco

El lanzamiento también está acompañado de una serie de visualizers que refuerzan el universo del álbum. Entre los temas que cuentan con estas piezas se encuentran “Dos Lunas”, “Cumbia Playera” junto a Emilia, “No Me Mientas Así” con Dei V, y “Sunset en la Sanse” con Dálmata.

Asimismo, se suman canciones como “Te Creo”, “La Buena Mujer” con Luis Alfonso, “Plo Plo Plo” y “Mi Loca” con Xavi, que complementan la propuesta musical y visual del proyecto.

Un proyecto que conecta raíces y evolución

Con este lanzamiento, Manuel Turizo continúa desarrollando una propuesta artística enfocada en sus raíces culturales, al tiempo que explora nuevas dimensiones dentro de la música latina contemporánea.

El álbum ‘Apambichao’ se posiciona como una producción que busca conectar con el público a través de una identidad sonora definida por el ritmo, la tradición y la evolución musical del artista.

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