Trump mantiene bloqueo naval a Irán pese a reapertura de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración mantendrá el bloqueo naval contra Irán, pese a que Teherán confirmó la reapertura total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

A través de su red Truth Social, el mandatario dejó claro que la medida seguirá vigente hasta que se concrete un acuerdo definitivo entre ambas naciones.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto (…) pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor (…) hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %”, escribió.

Trump incluso anticipó que las negociaciones podrían avanzar con rapidez.

“Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”, añadió.

Reapertura de Ormuz tras alto el fuego

Horas antes, el gobierno iraní anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá “totalmente abierto” durante el periodo del alto el fuego acordado en la región, particularmente tras la tregua en el Líbano.

El canciller iraní, Abás Araqchí, explicó que la navegación comercial se mantendrá activa bajo rutas coordinadas por las autoridades marítimas del país.

La vía contempla un corredor de entrada desde el mar de Omán hacia el golfo Pérsico, pasando por la isla de Larak, así como un trayecto inverso para la salida de embarcaciones.

Lee la nota completa: Irán abre el estrecho de Ormuz durante tregua con Estados Unidos

Bloqueo se mantiene pese a tregua

El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos continúa afectando a los buques que entran o salen de puertos iraníes, medida que fue ordenada tras el fracaso de las negociaciones realizadas el fin de semana pasado en Islamabad.

Aunque Trump celebró la reapertura del estrecho con un breve mensaje —“¡Gracias!”—, dejó en claro que la presión sobre Irán no se reducirá hasta alcanzar un acuerdo integral.

Comentarios