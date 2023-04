Dalai Lama se disculpa por besar a niño en la boca

Dalai Lama se disculpó este lunes, luego que surgió un video que lo muestra besando a un niño en los labios.



Un comunicado en su website oficial dice que el líder espiritual tibetano lamenta el incidente y desea 'disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pudieran haber causado'.

Dalai Lama sexually assaults a child!



Why isn’t the media talking about this?



