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Internacional

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al ministro de Defensa Vladimir Padrino López

  • 18
  • Marzo
    2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien permanecía en el cargo desde 2014, y designó en su lugar al general Gustavo González López.

El movimiento marca un giro significativo en la cúpula militar venezolana en medio de una crisis política y de seguridad sin precedentes, tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense en Caracas a inicios de año.

Fin de una era en Defensa

Padrino López fue una de las figuras más influyentes del chavismo y el ministro de Defensa con mayor permanencia en el cargo. Su salida representa el cierre de un ciclo dentro de la estructura militar que sostuvo al gobierno durante más de una década.

Al anunciar su destitución, Rodríguez agradeció su “lealtad y entrega a la patria” y señaló que asumirá nuevas responsabilidades, aunque no ofreció detalles adicionales.

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El nuevo titular de Defensa, Gustavo González López, cuenta con una amplia trayectoria en los organismos de seguridad del Estado. Ha sido jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), así como responsable de la contrainteligencia militar y de la seguridad presidencial.

Su nombramiento ha generado polémica debido a señalamientos internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos y corrupción, además de su cercanía con el círculo de poder chavista.

La destitución ocurre en un contexto de reacomodo interno tras el ataque militar estadounidense que derivó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos.

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Desde que asumió como presidenta encargada en enero, Rodríguez ha impulsado una serie de cambios en el gabinete, incluyendo movimientos en áreas estratégicas como energía e industria, en paralelo a un acercamiento con la administración del presidente Donald Trump.

Analistas señalan que estos cambios reflejan tensiones dentro de las Fuerzas Armadas y un intento por consolidar el control político en un momento clave para el país.


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