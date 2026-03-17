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Internacional

Israel afirma eliminar a dos figuras clave del poder iraní

Israel reportó la muerte de Ali Larijani y Gholamreza Soleimani, figuras clave en la seguridad iraní, en un golpe estratégico contra su estructura de poder

  • 17
  • Marzo
    2026

En una nueva ola de ofensivas contra Irán, el gobierno de Israel aseguró haber eliminado a Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, así como al comandante Gholamreza Soleimani, de la milicia paramilitar Basij. Ambos pieza clave en las fuerzas de seguridad iraníes.

Ali Larijani, un experimentado político iraní, era considerado una de las figuras más influyentes dentro de la República Islámica. Durante años participó en la elaboración de la estrategia de seguridad del país y fue un asesor cercano del ayatolá Ali Jamenei, hasta que el líder supremo murió.

Proveniente de una reconocida familia clerical cuyos miembros ocuparon posiciones relevantes después de la Revolución Islámica de 1979, Larijani era visto como un político hábil y pragmático, aunque siempre comprometido con la defensa del sistema teocrático iraní.

Durante la década de 1980 participó como comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en la guerra entre Irán e Irak. Posteriormente asumió la dirección de la radiodifusora estatal y más tarde encabezó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Paralelamente, desarrolló una larga carrera parlamentaria que incluyó doce años como presidente del Parlamento.

Analistas consideran que la muerte de Larijani —uno de los principales arquitectos de la política de seguridad iraní— representa un golpe extremadamente duro para Irán y podría tener un impacto incluso mayor que la pérdida inicial del líder supremo Ali Jamenei al inicio del conflicto.

Debido a su capacidad para influir en distintos ámbitos del poder político iraní y a sus vínculos internacionales con países como China y Rusia, Larijani habría sido un objetivo prioritario en cualquier intento por debilitar a la cúpula dirigente de Irán.

De hecho, algunos especialistas señalan que el régimen iraní no había sufrido una pérdida de semejante magnitud desde el asesinato del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qassem Suleimani, ocurrido en Bagdad en enero de 2020 durante una operación militar estadounidense.

Respecto a Gholamreza Soleimani El CGRI lo como una figura clave en el fortalecimiento de la estructura de la organización y en la expansión de su papel en iniciativas sociales y económicas.

Soleimani fue nombrado jefe del Basij por el líder supremo Alí Jamenei en julio de 2019. Durante su gestión, el Basij desempeñó un papel importante en la represión de protestas antigubernamentales, incluidas las manifestaciones de 2019. Debido a su presunta participación en estas operaciones de represión, Soleimani fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países.

El Basij es una milicia voluntaria bajo el control de la Guardia Revolucionaria de Irán que se encarga de la seguridad interna, la supresión de disidencia y la movilización de civiles en apoyo al régimen.


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