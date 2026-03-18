Colombia detona bomba encontrada en frontera con Ecuador

Expertos en explosivos de Colombia detonaron de manera controlada una bomba encontrada en una zona fronteriza con Ecuador.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó de la detonación fue realizada por expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana “aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos”.

En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado. Expertos en explosivos de la @FuerzaAereaCol, con seguridad del @COL_EJERCITO y apoyo judicial de @PoliciaColombia, realizaron la detonación controlada de… https://t.co/mqAWEbhfLX — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 18, 2026

La seguridad en la frontera común ha estado en el centro de la tensión entre los dos gobiernos desde enero, cuando Noboa impuso aranceles a los productos colombianos alegando que se trataba de una “tasa de seguridad”, dada la supuesta falta de eficacia colombiana para combatir la ilegalidad en la porosa frontera.

Ecuador reconoce bombardeos contra grupos irregulares en su propio territorio y no en Colombia

Ecuador reconoció el martes que ha ejecutado ataques contra grupos armados colombianos que ingresaron a su territorio.

Consultada sobre la denuncia de Colombia de que Ecuador ha bombardeado a ese país, la canciller Gabriela Sommerfeld aseguró que este último “tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares” que no son ecuatorianos y aclaró que “son grupos que pasan nuestra frontera desde Colombia y están ubicados en territorio ecuatoriano”.

Estos comentarios se realizaron después de que el presidente Gustavo Petro denunció el hallazgo de una "bomba tirada desde un avión... muy en la frontera con Ecuador”.

Destacó que el hallazgo concuerda con sus sospechas de que “están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”.

Ante esto, el mandatario Daniel Noboa calificó dichas declaraciones como falsas, debido a que se está actuando desde su territorio.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.



Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

Colombia insiste en denuncia ante presunto hallazgo de 27 cuerpos calcinados

Por ello, Petro insistió en su denuncia al asegurar que se encontraron “27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble”.

También descartó en redes sociales que la bomba fuese arrastrada, debido a que el peso del misil no lo haría posible.

La bomba no está oxidada.



La bomba se embarró con el lodo rojo que aparece en la foto al arrastrarse durante varias decenas de metros. Está a unos pocos metros de Ecuador dónde bombardeo en su territorio una casa.



El que la bomba se haya arrastrado significa que se disparó… https://t.co/KV9IrlmKO7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

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