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Deportes

Venezuela vence a EUA y se proclama campeón del Clásico Mundial

Venezuela vence 3-2 a Estados Unidos y se proclama campeón del Clásico Mundial de béisbol por primera vez en su historia

  • 17
  • Marzo
    2026

Después de un juego que parecía controlado por Venezuela y que se vio sorprendida por Estados Unidos, la novena caribeña se hizo con el título al vencer 3-2 a "Team USA" y se proclamó campeona del Clásico Mundial de béisbol por primera vez.

Este martes, la selección venezolana de beisbol se proclamó campeona del Clásico Mundial llevado a cabo en Australia por primera vez en su historia tras vencer 3-2 a Estados Unidos en una final que se definió hasta la novena entrada.

Ya en el encuentro, la novena venezolana tomó ventaja con un elevado de sacrificio de Maikel García en la tercera entrada y un jonrón de Wilyer Abreu en la quinta, mientras el pitcheo liderado por Eduardo Rodríguez mantuvo a raya a la ofensiva rival. Sin embargo, en la octava, Bryce Harper conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego.

El duelo se mantuvo parejo durante todo el encuentro, y fue hasta el noveno inning que Venezuela respondió: tras base por bolas a Luis Arráez y un robo de base de Javier Sanoja, Eugenio Suárez conectó un doble productor que rompió el empate y puso el 3-2 definitivo.

Daniel Palencia cerró el partido con una novena perfecta, asegurando el histórico campeonato para Venezuela en un duelo emocionante que se decidió en los últimos momentos.

Con este triunfo, Venezuela se convirtió en la segunda nación latinoamericana en ganar el Clásico, después de la República Dominicana en 2013. Estados Unidos se llevó el título en 2017 y perdió la final de 2023 ante Japón, tricampeón, en este mismo estadio.


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