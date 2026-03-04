Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Guerra en Medio Oriente: Israel bombardea de Líbano

Autoridades libanesas reportaron que el número de fallecidos por la ofensiva israelí iniciada hace tres días ascendió a 72 personas

  • 04
  • Marzo
    2026

El Ejército de Israel informó que este miércoles llevó a cabo una serie de bombardeos contra decenas de objetivos en territorio libanés, entre ellos plataformas de lanzamiento de cohetes y una instalación destinada a la fabricación de drones y misiles presuntamente vinculada al grupo chií Hezbollah en el sur del país.

En un comunicado oficial, las fuerzas israelíes señalaron que esa infraestructura era utilizada por la organización para ejecutar ataques contra militares y población civil israelí.

“La organización terrorista Hezbollah decidió atacar a Israel en nombre del régimen iraní y asumirá las consecuencias de sus acciones. Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) no permitirán que los residentes de Israel sufran daños y continuarán actuando para defender al Estado de Israel y a sus ciudadanos”, indicó el mensaje difundido por la institución castrense.

Aumentan las víctimas tras tres días de bombardeos

Autoridades libanesas reportaron que el número de fallecidos por la ofensiva israelí iniciada hace tres días ascendió a 72 personas, mientras que los heridos suman 437, tan solo este miércoles, se registraron 20 muertes adicionales en distintas zonas del país, de acuerdo con fuentes oficiales.

La campaña aérea se ha concentrado principalmente en el sur y el este del Líbano, así como en las inmediaciones de Beirut. Según Israel, en ese periodo se han atacado alrededor de 250 objetivos relacionados con Hezbollah.

Escalada tras ataques en el norte de Israel

La ofensiva israelí comenzó luego de que el movimiento libanés lanzara proyectiles hacia el norte de Israel, Hezbollah argumentó que sus acciones respondían al asesinato del líder iraní Alí Jameneí y a la continuidad de bombardeos israelíes sobre territorio libanés, pese al alto el fuego alcanzado en 2024.

Este repunte de hostilidades representa el episodio más grave desde la entrada en vigor del cese de enfrentamientos hace aproximadamente 15 meses, no obstante, durante ese periodo se mantuvieron incidentes casi diarios en la frontera, configurando un escenario de tensión persistente y enfrentamientos de baja intensidad.


Comentarios

