Irán ataca base de EUA en Irak; niega agresión contra Azerbaiyán

Irán mostró este jueves como los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica comenzaron a lanzar drones contra objetivos estadounidenses.

A través de redes sociales, medios iraníes mostró como lanzaba algunos drones en contra de los objetivos estadounidenses e israelíes ubicados en la región.

🚨 #BREAKING Iran has published a video showing drone launches towards the US and Israeli targets in the region. pic.twitter.com/Yc0m7PPG8A — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) March 5, 2026

En las imágenes se muestra como diversos dispositivos son disparados desde terrenos aislados, apoyados en una base con inclinación para ser propulsados con la fuerza necesaria.

Niega ataque contra Aeropuerto de Azerbaiyán

Por otra parte, el Ejército de Irán negó atacar con drones al aeropuerto de Azerbaiyán, después de que el Gobierno de este último le atribuyera la agresión.

A través de un comunicado, Irán afirmó que respeta la soberanía del resto de los países, por lo que negó ser parte de la agresión.

"La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, a ofensiva dejó daños en la terminal aérea y provocó que dos personas resultaran heridas.

💥El gobierno de Azerbaiyán acusó este jueves a Irán de lanzar un ataque con drones contra el aeropuerto del enclave de Najicheván, situado a unos 10 kilómetros de la frontera con territorio iraní.



De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores azerbaiyano, la ofensiva dejó… pic.twitter.com/in8aoZ2L3L — El Horizonte (@ElHorizontemx) March 5, 2026

Irán asegura que EUA se arrepentirá por atacar buque de guerra

Irán denunció este jueces que el ataque al buque de guerra sufrido por el Iris-Dena, se perpetró sin previo aviso en aguas internacionales.

El Ministro de Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, calificó esta agresión como una "atrocidad", por lo que recalcó que los Estados Unidos se arrepentirá "amargamente" de estas acciones.

