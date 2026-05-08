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Internacional

Dispara Estados Unidos contra buques iraníes en el golfo de Omán

Estados Unidos confirmó este viernes que disparó e inutilizó dos petroleros iraníes en el golfo de Omán para impedir su ingreso a puertos de Irán

  • 08
  • Mayo
    2026

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar este viernes luego de que fuerzas estadounidenses dispararan e inutilizaran dos petroleros iraníes en el golfo de Omán, en una operación que Washington justificó como parte del bloqueo marítimo impuesto contra Teherán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las embarcaciones intentaban ingresar a un puerto iraní pese a las restricciones establecidas por la administración estadounidense.

Ataque contra embarcaciones iraníes

De acuerdo con el reporte militar, un avión de la Marina estadounidense desplegado desde el portaaviones USS George H. W. Bush lanzó municiones de precisión contra las chimeneas de ambos buques, dejándolos fuera de operación antes de que alcanzaran territorio iraní.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que las embarcaciones no transportaban carga al momento del ataque.

El Ejército norteamericano también reveló que el pasado miércoles inutilizó un tercer petrolero iraní en el mismo corredor marítimo.

Washington endurece el bloqueo marítimo

El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, afirmó que las fuerzas estadounidenses mantendrán la vigilancia y aplicación estricta del bloqueo a los buques vinculados con Irán.

“Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio siguen comprometidas con la plena aplicación del bloqueo a los buques que entren o salgan de Irán”, señaló el mando militar en un comunicado.

Horas antes, el Centcom había informado que bloqueó la entrada y salida de 73 embarcaciones comerciales en puertos iraníes, con capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo.

Según Washington, el valor de esa carga superaría los $13 mil millones de dólares.

Aumenta tensión en el estrecho de Ormuz

La nueva operación militar ocurre después de una noche marcada por ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más estratégicos para el comercio energético mundial.

Este viernes se cumplió un mes desde el alto el fuego pactado entre ambos países el pasado 8 de abril, tregua que ahora enfrenta uno de sus momentos más delicados.

Por su parte, Irán condenó los ataques estadounidenses y los calificó como una acción “no provocada” y una violación directa al cese de hostilidades.

Como parte de las operaciones en la región, Estados Unidos mantiene desplegados más de 15 mil soldados, más de 200 aeronaves y al menos 20 buques de guerra en Medio Oriente.

El dispositivo incluye portaaviones, destructores con misiles guiados, aviones de combate, sistemas de vigilancia y aeronaves no tripuladas.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró desde Roma que Washington aún espera una respuesta iraní para iniciar negociaciones “serias” encaminadas a un acuerdo de paz.

“Esperamos conocer hoy su respuesta. La esperanza es que esto permita avanzar hacia un proceso serio de negociación”, declaró tras reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.


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