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Internacional

Declaran culpables a cuatro en asesinato de presidente de Haití

Varios de los mercenarios colombianos creían inicialmente que participarían en una operación legal para arrestar al presidente haitiano.

  • 08
  • Mayo
    2026

Un jurado federal de Miami declaró culpables a cuatro hombres acusados de participar en la conspiración para secuestrar o asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien fue atacado en su residencia privada en julio de 2021.

Los condenados son Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, quienes enfrentan ahora posibles cadenas perpetuas por su participación en el magnicidio ocurrido en Puerto Príncipe.

Con este fallo, ya suman nueve las personas condenadas en Estados Unidos por el caso relacionado con el asesinato del mandatario haitiano.

Miami fue centro de planeación del complot

El veredicto fue emitido por un jurado compuesto por 12 personas tras un juicio de 39 días en un tribunal federal de Miami, bajo la supervisión de la jueza Jacqueline Becerra.

Según la acusación, el sur de Florida funcionó como centro de organización y financiamiento de la operación entre febrero y julio de 2021.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que el objetivo inicial era secuestrar a Moïse y sustituirlo por el médico haitiano Christian Sanon, quien presuntamente favorecería contratos para empresas vinculadas a los conspiradores.

Documentos judiciales indican que la empresa CTU Security, con sede en Doral y dirigida por Antonio Intriago, tuvo participación en el reclutamiento de exmilitares colombianos involucrados en el ataque.

El plan derivó en el asesinato de Jovenel Moïse

De acuerdo con testimonios presentados durante el juicio, varios de los mercenarios colombianos creían inicialmente que participarían en una operación legal para arrestar al presidente haitiano.

Sin embargo, la misión cambió con el paso de los días y terminó en el asesinato de Moïse la madrugada del 7 de julio de 2021 en su vivienda ubicada en Pétion-Ville, cerca de Puerto Príncipe.

La investigación reveló que algunos implicados tenían antecedentes como informantes del FBI y de la DEA, situación utilizada para dar credibilidad a la operación ante los reclutados.

El médico Christian Sanon también enfrenta cargos, aunque su juicio fue aplazado por motivos de salud y todavía no tiene fecha definida.

Más de 50 personas han sido acusadas en Haití por el magnicidio, incluida la viuda del presidente, aunque el proceso judicial en el país permanece prácticamente paralizado debido a la violencia y la inseguridad.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses continúan investigando las redes financieras y políticas relacionadas con el asesinato, considerado uno de los casos internacionales más complejos juzgados recientemente en tribunales federales de Miami.


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