Internacional

Desaparece avión con 11 personas en Indonesia

Un ATR 42 perdió contacto en ruta a Sulawesi; autoridades despliegan operativo y reportan posibles restos en zona montañosa

Un avión de pasajeros con 11 personas a bordo perdió contacto con el control terrestre este sábado mientras se aproximaba a una región montañosa entre la isla de Java y Sulawesi, en Indonesia, lo que activó de inmediato una operación de búsqueda y rescate.

La aeronave, un ATR 42-500 de turbohélice operado por Indonesia Air Transport, cubría la ruta Yogyakarta–Sulawesi del Sur cuando desapareció del radar.

Último contacto en zona montañosa

De acuerdo con Endah Purnama Sari, portavoz del Ministerio de Transporte, el avión fue rastreado por última vez a las 13:17 horas locales en el área de Leang-Leang, en el distrito de Maros, provincia de Sulawesi del Sur.

“Después de las últimas instrucciones del control de tráfico aéreo, se perdió el contacto por radio y se declaró la fase de emergencia”, informó la funcionaria.

Posibles restos localizados

Las labores de búsqueda se intensificaron luego de que excursionistas en el Monte Bulusaraung reportaran la presencia de escombros, un logotipo similar al de la aerolínea y pequeños incendios en la zona.

El general de división Bangun Nawoko, comandante militar regional, indicó que los reportes están siendo verificados por los equipos de rescate que intentan acceder al área.

Operativo de rescate en marcha

Equipos especializados, apoyados por helicópteros de la Fuerza Aérea, drones y unidades terrestres, concentran sus esfuerzos en el Parque Nacional Bulusaraung, donde el terreno escarpado y las condiciones meteorológicas dificultan el acceso.

Según las autoridades, a bordo viajaban ocho tripulantes y tres funcionarios del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, quienes realizaban una misión de vigilancia aérea.

Indonesia, el mayor archipiélago del mundo, depende ampliamente del transporte aéreo para la conexión entre sus más de 17 mil islas, aunque en los últimos años ha enfrentado diversos incidentes debido a deficiencias en la seguridad del transporte.


