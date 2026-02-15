Alista Indonesia 8,000 soldados para misión de paz en Gaza

Este domingo el ejército de Indonesia confirmó que hasta 8,000 de sus efectivos estarían listos para finales de junio para un posible despliegue militar en Gaza como parte de una misión humanitaria y de paz.

Esto representa el primer compromiso firme de un elemento del plan posguerra de Donald Trump.

Las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI) han finalizado su propuesta de estructura de tropas y un cronograma para su traslado a Gaza, aunque el gobierno aún no ha decidido cuándo se llevará a cabo el despliegue, dijo el portavoz del ejército, el general de brigada Donny Pramono.

“En principio, estamos listos para ser asignados a cualquier lugar”, dijo Pramono.

“Nuestras tropas están totalmente preparadas y pueden ser enviadas con poca antelación una vez que el gobierno otorgue la aprobación formal”.

Del mismo modo, el general de brigada indicó que las fuerzas armadas prepararon una brigada de 8,000 soldados, con base en decisiones tomadas en una reunión sobre la misión el pasado 12 de febrero.

Según el cronograma, los soldados se someterán a controles de salud y realizarán trámites administrativos durante todo febrero, seguidos de una revisión de alistamiento de la fuerza a finales de mes.

También se espera que alrededor de 1,000 efectivos estén listos para desplegarse como equipo de avanzada en abril, y que el resto lo esté para junio.

Sin embargo, Pramono aseguró que estar listos no significa que las tropas serán enviadas a Gaza.

Y es que, aunque estén listas las tropas, el despliegue aún requiere una decisión política y depende de mecanismos internacionales, explicó.

Indonesia sería el primer país en comprometer formalmente militares para la misión de seguridad creada bajo la iniciativa Junta de Paz de Trump para Gaza, donde un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás se ha mantenido desde el 10 de octubre tras dos años de una guerra devastadora.

