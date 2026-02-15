Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26046577217207_dad101007a
Internacional

Alista Indonesia 8,000 soldados para misión de paz en Gaza

El ejército se declaró listo para desplegar tropas en una misión de paz y humanitaria, aunque la decisión final depende del gobierno y acuerdos internacionales

  • 15
  • Febrero
    2026

Este domingo el ejército de Indonesia confirmó que hasta 8,000 de sus efectivos estarían listos para finales de junio para un posible despliegue militar en Gaza como parte de una misión humanitaria y de paz.

Esto representa el primer compromiso firme de un elemento del plan posguerra de Donald Trump.

Las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI) han finalizado su propuesta de estructura de tropas y un cronograma para su traslado a Gaza, aunque el gobierno aún no ha decidido cuándo se llevará a cabo el despliegue, dijo el portavoz del ejército, el general de brigada Donny Pramono.

“En principio, estamos listos para ser asignados a cualquier lugar”, dijo Pramono.

“Nuestras tropas están totalmente preparadas y pueden ser enviadas con poca antelación una vez que el gobierno otorgue la aprobación formal”.

Del mismo modo, el general de brigada indicó que las fuerzas armadas prepararon una brigada de 8,000 soldados, con base en decisiones tomadas en una reunión sobre la misión el pasado 12 de febrero.

Según el cronograma, los soldados se someterán a controles de salud y realizarán trámites administrativos durante todo febrero, seguidos de una revisión de alistamiento de la fuerza a finales de mes.

También se espera que alrededor de 1,000 efectivos estén listos para desplegarse como equipo de avanzada en abril, y que el resto lo esté para junio.

Sin embargo, Pramono aseguró que estar listos no significa que las tropas serán enviadas a Gaza.

Y es que, aunque estén listas las tropas, el despliegue aún requiere una decisión política y depende de mecanismos internacionales, explicó.

Indonesia sería el primer país en comprometer formalmente militares para la misión de seguridad creada bajo la iniciativa Junta de Paz de Trump para Gaza, donde un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás se ha mantenido desde el 10 de octubre tras dos años de una guerra devastadora.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26046754779316_beca976d77
Israel iniciará polémico registro de tierras en Cisjordania
AP_26045632935460_6c44dd7429
MSF suspende servicios en Hospital Nasser por hombres armados
chucky_fito_26a89b972d
Recapturan a Chucky en Ecuador; aliado del narcotraficante Fito
publicidad

Últimas Noticias

activan_red_estatal_vacunacion_3acaa66af3
Coahuila activa red estatal de vacunación contra sarampión
garcia_cabeza_de_vaca_17fe7b96c4
Francisco Cabeza de Vaca sigue con orden de aprehensión vigente
caen_29_operativos_ramos_arizpe_0944ed9d7b
Caen 29 personas por operativos de seguridad en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×