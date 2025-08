Descarta EUA pena de muerte para Ismael 'Mayo' Zambada

El Gobierno de Estados Unidos informó que no buscará la pena de muerte contra Ismael “Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más influyentes de las últimas décadas.

La decisión fue comunicada mediante un oficio entregado al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, a cargo del caso.

En el documento, el fiscal Joseph Nocella Jr. detalló que la fiscalía general ha determinado no solicitar la pena capital para el acusado.

#BREAKING: New court filing in the case of Ismael "El Mayo" Zambada says the U.S. Attorney General has agreed to NOT seek the death penalty against him pic.twitter.com/85yEWGLY1R