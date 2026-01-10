En medio de protestas, Irán corta el internet a la población

Poco después de las 8 de la noche del jueves, la teocracia de Irán desconectó a los 85 millones de personas de la República Islámica del resto del mundo.

Siguiendo un guion utilizado en manifestaciones y en guerras, Irán cortó las conexiones a internet y las líneas telefónicas que comunican a su gente con la vasta diáspora en Estados Unidos, Europa y otros lugares.

Hasta ahora, incluso enfrentando estrictas sanciones por el programa nuclear del país, los iraníes aún podían acceder a aplicaciones de teléfonos móviles e incluso a sitios web bloqueados por la teocracia, utilizando redes privadas virtuales para sortear las restricciones.

La decisión del jueves limita drásticamente la posibilidad de las personas de compartir imágenes y relatos de testigos de las protestas nacionales sobre la debilitada economía de Irán, que han crecido hasta convertirse en el mayor desafío para el gobierno en años.

También podría proporcionar cobertura para una represión violenta después de que el gobierno del presidente Donald Trump advirtiera al gobierno iraní sobre las consecuencias de más muertes entre los manifestantes.

Mientras el país se hunde en la oscuridad, los seres queridos en el extranjero buscan frenéticamente cualquier fragmento de noticias, especialmente después de que el fiscal general de Irán advirtiera el sábado que cualquier persona que participe en protestas será considerada un “enemigo de Dios”, un cargo que conlleva la pena de muerte.

“No puedes entender nuestros sentimientos. Mis hermanos, mis primos saldrán a la calle. No puedes imaginar la ansiedad de la diáspora iraní”, dijo Azam Jangravi, una experta en ciberseguridad de Toronto que se opone al gobierno de Irán. “No pude trabajar ayer. Tenía reuniones, pero las pospuse porque no podía concentrarme. Pensaba en mi familia y amigos”.

Su voz se quebró mientras añadía: “Mucha gente está siendo asesinada y herida por la República Islámica de Irán, y no sabemos quién”.

Incluso Starlink probablemente está siendo interferido

Esta es la tercera vez que Irán desconecta internet del mundo exterior. La primera fue en 2019, cuando manifestantes enfurecidos por un aumento en los precios de la gasolina subsidiada por el gobierno salieron a las calles. Se informó que más de 300 personas fueron asesinadas.

Luego, en 2022, vinieron las protestas por la muerte de Mahsa Amini tras su arresto por la policía de la moral del país, presuntamente por no llevar su hiyab, o pañuelo islámico, al gusto de las autoridades. Una ofensiva de varios meses provocó la muerte de más de 500 personas.

Aunque la conectividad ofrecida por Starlink fue importante en las manifestaciones de Amini, el despliegue de sus receptores es ahora mucho mayor en Irán. Eso, a pesar de que el gobierno nunca autorizó el funcionamiento de la empresa, haciendo que el uso y posesión del servicio sean ilegales.

Hace un año, un funcionario iraní estimó que existen decenas de miles de receptores de Starlink en la República Islámica, una cifra que Mehdi Yahyanejad, activista por la libertad en internet con sede en Los Ángeles, dijo que parecía correcta.

Aunque es probable que muchos receptores estén en manos de empresarios y otras personas que desean mantenerse en contacto con el mundo exterior por cuestiones de trabajo, Yahyanejad dijo que algunos ahora se utilizan para compartir videos, fotos y otros reportes sobre las protestas.

“En este caso, debido a que todas esas cosas han sido interrumpidas, Starlink desempeña un papel clave para divulgar todos estos videos”, afirmó.

Sin embargo, los receptores de Starlink enfrentan desafíos. En junio, desde su guerra de 12 días con Israel, Irán ha interrumpido las señales de GPS, en un probable intento de hacer que los drones sean menos efectivos. Los receptores de la empresa de Musk utilizan señales de GPS para posicionarse y conectarse a una constelación de satélites de órbita baja.

Amir Rashidi, director de derechos digitales y seguridad del Grupo Miaan y experto en Irán, dijo que desde el jueves había visto una pérdida de alrededor del 30% en los paquetes enviados por dispositivos Starlink, básicamente unidades de datos que se transmiten a través de internet. También señaló que, en algunas áreas de Irán, se produjo una pérdida del 80% en los paquetes.

“Creo que el gobierno iraní está haciendo algo más allá de interferir los GPS, como en Ucrania, donde Rusia intentó interferir con Starlink”, dijo Rashidi. Sugirió que Irán podría estar utilizando un inhibidor móvil, como lo hizo en décadas anteriores para bloquear los receptores de televisión satelital.

En el pasado, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de las Naciones Unidas, ha pedido a Irán que deje de interferir las señales.

Mientras tanto, Teherán ha abogado ante la UIT para que se detenga el servicio de Starlink al país.

La ayuda “tiene que llegar pronto”

Al parecer, la mayoría de la información que ha salido de Irán desde la noche del jueves se transmite a través de Starlink, que ahora es ilegal. Eso conlleva peligros para quienes poseen los dispositivos.

“Es realmente difícil usarlo porque si arrestan a una persona, pueden ejecutarla y decir que trabaja para Israel o Estados Unidos”, dijo Jangravi.

No usarlo, sin embargo, significa que el mundo sabe aún menos sobre lo que sucede en Irán en un momento crucial.

“Este tipo de protesta no violenta no es sostenible cuando la violencia (ejercida por las fuerzas de seguridad) es tan extrema”, dijo Yahyanejad. “A menos que algo cambie en los próximos dos o tres días, estas protestas también pueden apagarse. Si hay alguna ayuda, tiene que llegar pronto”.

