Internacional

Desmantelan laboratorio biológico clandestino con sustancias

Autoridades federales clausuraron un laboratorio clandestino dentro de una casa, donde hallaron más de mil muestras y frascos con líquidos desconocidos

Agentes federales aseguraron una vivienda en Las Vegas, Nevada, donde fue localizado un laboratorio biológico clandestino con refrigeradores, viales y equipo especializado que contenía sustancias de origen aún no identificado.

La operación se realizó tras una alerta de autoridades locales sobre la posible presencia de materiales peligrosos en el inmueble.

En el sitio, personal del FBI recolectó más de mil muestras que ahora son analizadas bajo protocolos de bioseguridad.

Posible vínculo con caso en California

Funcionarios estadounidenses indicaron que los materiales encontrados en Las Vegas presentan similitudes con los decomisados en un laboratorio ilegal descubierto previamente en California, donde se localizaron más de 20 virus almacenados en frascos.

De acuerdo con reportes preliminares citados por medios locales, el inmueble también estaría relacionado con ciudadanos de origen chino, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente identidades ni responsabilidades.

Sin riesgo inmediato para vecinos

El FBI señaló que, tras asegurar la propiedad, no se detectó una amenaza inmediata para la comunidad cercana, sin embargo la investigación continúa para determinar si las sustancias violan normas federales de salud pública o bioseguridad.

“El volumen de muestras y el tipo de equipo son consistentes con una operación biológica no autorizada”, indicaron fuentes involucradas en el caso.

Especialistas consultados advierten que la instalación de este tipo de laboratorios en zonas residenciales representa un riesgo potencial si no existen controles adecuados de ventilación, almacenamiento y manejo de residuos.

Un detenido y cargos en análisis

Cabe señalar que un hombre vinculado a la vivienda fue detenido mientras avanzan las indagatorias.

Por su parte, las autoridades aún no detallan los delitos que podría enfrentar, aunque no se descarta que se trate de cargos federales por manejo ilegal de materiales biológicos o químicos.

El área fue acordonada y asegurada por completo, mientras se esperan los resultados finales de los análisis de laboratorio que permitirán esclarecer el alcance real del hallazgo.


