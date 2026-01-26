Despliega Estados Unidos portaaviones nucleares en Medio Oriente

El grupo de ataque del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln arribó a Medio Oriente, confirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en medio del aumento de tensiones tras las protestas registradas en Irán y los mensajes de advertencia del presidente Donald Trump.

Centcom informó que la flotilla se encuentra desplegada para “promover la seguridad regional y la estabilidad”, sin precisar el número de buques involucrados ni hacer referencia directa al gobierno iraní.

Un buque clave de la Marina estadounidense

En un comunicado difundido en redes sociales, el mando militar señaló que el portaaviones navegaba recientemente por el océano Índico mientras su tripulación realizaba labores de mantenimiento rutinario.

El USS Abraham Lincoln pertenece a la clase Nimitz, considerada por la Marina estadounidense como la de mayor tamaño en el mundo.

Dichas embarcaciones están diseñadas para operar aeronaves de combate y ejecutar misiones de proyección de poder en mar abierto y zonas costeras, en coordinación con fuerzas aliadas.

Orden directa desde la Casa Blanca

El despliegue se produce después de que Trump anunciara la semana pasada el envío de una “flota enorme” a aguas cercanas a Irán, al advertir al gobierno de Teherán que cese la represión contra las manifestaciones que han sacudido al país.

Respuesta de Irán y cifras encontradas

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baghaei, sostuvo que la llegada de fuerzas estadounidenses no modificará la posición defensiva de su país, aunque alertó que incrementará la inestabilidad en toda la región.

Por su parte, la República Islámica acusa a Estados Unidos e Israel de instigar las protestas, a las que califica de “terroristas”, y reporta 3 mil 117 fallecidos.

En contraste, la organización civil HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra a 5 mil 495 muertos.

Comentarios