Nuevo León

Solicita Judith Díaz licencia al Senado por motivos de salud

Aunque la legisladora no detalló la naturaleza de su padecimiento, según versiones, recientemente fue operada de la columna

  • 10
  • Febrero
    2026

La senadora por Nuevo León, Judith Díaz, anunció a través de sus redes sociales que solicitó licencia para separarse de su escaño en la Cámara Alta debido a problemas de salud. 

Aunque la legisladora no detalló la naturaleza de su padecimiento, según versiones, recientemente fue operada de la columna.

Tampoco indicó la duración estimada de su ausencia; aseguró que espera reintegrarse pronto a sus labores territoriales.

"Muy pronto nos veremos en las calles atendiendo a mi gente", expresó Díaz en su cuenta oficial de X, donde también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el anuncio. 

“Gracias por sus mensajes de apoyo”, agregó la senadora.


