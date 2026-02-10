Podcast
Nuevo León

Presenta diputada Brenda Velázquez nueva ley de cultura

La iniciativa contempla el acceso equitativo a la cultura, la protección del patrimonio inmaterial, el reconocimiento y fortalecimiento de espacios culturales

  • 10
  • Febrero
    2026

La diputada local de Morena, Brenda Velázquez, presentó una iniciativa de Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Nuevo León, con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura desde una perspectiva de derechos humanos.

De acuerdo con la legisladora, la propuesta busca eliminar barreras de acceso, fortalecer la inclusión, proteger el patrimonio cultural inmaterial y ordenar la política cultural de la entidad mediante un marco normativo integral.

Velázquez explicó que la iniciativa contempla diversos ejes, entre los que destacan el acceso equitativo a la cultura, la protección del patrimonio cultural inmaterial, el reconocimiento y fortalecimiento de los espacios culturales independientes, así como el impulso a la economía creativa y las industrias culturales, asegurando una retribución justa para las y los creadores.

Brenda Velazquez

“Se incluye el establecimiento de un marco para el mecenazgo cultural, con reglas claras y transparencia; y la creación del Sistema Estatal de Cultura.

“La cultura no debe entenderse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental, que fortalece la identidad, la cohesión social y el desarrollo económico y humano de Nuevo León” dijo la diputada.

Durante su intervención ante el Pleno, la diputada subrayó que la cultura no debe concebirse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental, al considerar que contribuye al fortalecimiento de la identidad, la cohesión social y el desarrollo económico y humano del estado.


