Nuevo León

Aprueba agenda mínima de Congreso Local priorizarán ley electoral

Esto generó opiniones dividas en Congreso, pues hubo propuestas en donde se dijo que tanto en la gubernatura como alcaldías donde nunca ha gobernado una mujer

El Congreso local aprobó la agenda mínima para este segundo periodo del segundo año legislativo en donde le darán prioridad a la Ley Electoral en donde dictaminarán las reglas del juego para la elección del 2027 y la Reforma Judicial la dejaron fuera.

El tema de la reforma electoral ha sido un tema en el Congreso del estado desde el periodo anterior, luego de que las autoridades electorales le dijeran al Congreso que debía de garantizar la paridad en los puestos de elección y en dado caso de no hacerlo se tomarían acciones afirmativas.

Esto generó opiniones dividas en el Congreso, pues hubo propuestas en donde se dijo que tanto en la gubernatura como en alcaldías donde nunca ha gobernado una mujer, los partidos deben de postular solo mujeres, sin embargo, no todos están de acuerdo.

Los diputados tienen hasta junio de este 2026 para sacar una reforma al respecto, ya que por ley se debe tener 90 días antes de que inicie el año electoral, el cual inicia en octubre de este mismo año.

Por otra parte, la reforma judicial, no entró en las prioridades de este periodo legislativo y se quedó congelado en propuestas de mesas de trabajo, las cuales nunca se realizaron.

En las reformas constitucionales también buscarán homologar, a su manera, la nueva ley federal en materia de transparencia.

Por otra parte, en la agenda mínima también se contemplan la creación de nuevas leyes, una en donde buscan crear el organismo descentralizado de la Red Estatal de autopistas y también de Parques y Vida Silvestre.

Y se enfocarán una vez más en poder avanzar con la nueva Ley de Educación que quedó pendiente en el periodo pasado.

Otro tema, el cual es iniciativa por parte de Acción Nacional es crear la Ley de imagen Institucional y Regulación del gasto de comunicación social de los Poderes, Municipios y entes públicos del Estado, una nueva Ley de Protección Civil, Ley de Coordinación Metropolitana, entre otras.

La agenda mínima fue aprobada en el pleno por unanimidad, sin embargo, eso no significa que todas las propuestas salgan por igual.


