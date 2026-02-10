Estalla violencia en protesta antigubernamental en Albania

Este martes, la capital de Albania, Tirana, se vio envuelta en una lucha entre manifestantes, quienes exigían la dimisión del gobierno de Albania, y la policía antidisturbios.

En los ataques de la policía, se usaron gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes que arrojaban bombas molotov y bengalas durante la protesta.

De acuerdo con las autoridades, al menos 16 manifestantes fueron atendidos en un hospital por quemaduras y otras lesiones y otros 13 fueron arrestados.

¿Por qué piden la dimisión de Edi Rama?

Durante su gestión, el gobierno del primer ministro Edi Rama ha sido objeto de críticas por las acusaciones de corrupción que involucran a la viceprimera ministra Belinda Balluku, pero Rama se ha resistido a los llamados para destituirla.

Sin embargo, cada vez son más las voces que piden a los legisladores que levanten la inmunidad de Balluku para ser procesada, lo cual solo puede hacerse mediante una votación parlamentaria.

Por su parte, los fiscales anticorrupción de Albania han acusado a Balluku, quien también es ministra de Energía e Infraestructura, de interferir en la contratación pública para proyectos de construcción para favorecer a ciertas empresas, y han solicitado que se levante su inmunidad.

Miles se unen a la protesta

La protesta de este martes contó con la asistencia de miles de personas, convirtiéndose en la tercera manifestación de este tipo en los últimos meses en la que se exige la dimisión de Rama.

En ella participaron más de 1,300 agentes de policía que habían sido desplegados para garantizar la seguridad.

Sin embargo, esta no es la primera protesta en la que la policía reprime una protesta, pues las anteriores también se tornaron violentas, ya que manifestantes lanzaron bombas molotov y piedras contra la policía y contra un edificio gubernamental, y las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Analistas no creen que las protestas ayuden

El analista político Mentor Kikia dijo que era poco probable que las protestas resultaran en un cambio importante.

“Los ciudadanos desconfían, habiendo votado constantemente por el mal menor para sacar al mal mayor del poder”, expresó.

“La percepción actual es que, si Rama se va, Berisha regresará. Uno dejó el poder por corrupción; el otro también debe dejar el poder por corrupción”, señaló Kikia.

Albania espera unirse a la Unión Europea y está siendo observado por el bloque como parte de su proceso de adhesión, que espera completar para 2027.

Sin embargo, observadores internacionales dicen que el país sigue sufriendo de corrupción generalizada.

Comentarios