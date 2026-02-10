Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26041773005974_ca71c92e6f
Internacional

Estalla violencia en protesta antigubernamental en Albania

Simpatizantes de la oposición protestaron en la capital para exigir la dimisión de Edi Rama, en una manifestación que derivó en enfrentamientos con la policía

  • 10
  • Febrero
    2026

Este martes, la capital de Albania, Tirana, se vio envuelta en una lucha entre manifestantes, quienes exigían la dimisión del gobierno de Albania, y la policía antidisturbios.

En los ataques de la policía, se usaron gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes que arrojaban bombas molotov y bengalas durante la protesta.

De acuerdo con las autoridades, al menos 16 manifestantes fueron atendidos en un hospital por quemaduras y otras lesiones y otros 13 fueron arrestados.

¿Por qué piden la dimisión de Edi Rama?

Durante su gestión, el gobierno del primer ministro Edi Rama ha sido objeto de críticas por las acusaciones de corrupción que involucran a la viceprimera ministra Belinda Balluku, pero Rama se ha resistido a los llamados para destituirla.

Sin embargo, cada vez son más las voces que piden a los legisladores que levanten la inmunidad de Balluku para ser procesada, lo cual solo puede hacerse mediante una votación parlamentaria.

Por su parte, los fiscales anticorrupción de Albania han acusado a Balluku, quien también es ministra de Energía e Infraestructura, de interferir en la contratación pública para proyectos de construcción para favorecer a ciertas empresas, y han solicitado que se levante su inmunidad.

Miles se unen a la protesta

La protesta de este martes contó con la asistencia de miles de personas, convirtiéndose en la tercera manifestación de este tipo en los últimos meses en la que se exige la dimisión de Rama.

En ella participaron más de 1,300 agentes de policía que habían sido desplegados para garantizar la seguridad.

Sin embargo, esta no es la primera protesta en la que la policía reprime una protesta, pues las anteriores también se tornaron violentas, ya que manifestantes lanzaron bombas molotov y piedras contra la policía y contra un edificio gubernamental, y las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Analistas no creen que las protestas ayuden

El analista político Mentor Kikia dijo que era poco probable que las protestas resultaran en un cambio importante.

“Los ciudadanos desconfían, habiendo votado constantemente por el mal menor para sacar al mal mayor del poder”, expresó.

“La percepción actual es que, si Rama se va, Berisha regresará. Uno dejó el poder por corrupción; el otro también debe dejar el poder por corrupción”, señaló Kikia.

Albania espera unirse a la Unión Europea y está siendo observado por el bloque como parte de su proceso de adhesión, que espera completar para 2027.

Sin embargo, observadores internacionales dicen que el país sigue sufriendo de corrupción generalizada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Miguel_Flores_a40de8d7c7
Morena no entra ni entrará en Nuevo León: Miguel Flores
miguel_flores_495f815c9b
Delitos de alto impacto bajan 75%: Miguel Flores
sheinbaum_pepe_aguilar_angela_454a3cebf8
Desmiente Presidenta ataque armado contra Pepe y Ángela Aguilar
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×