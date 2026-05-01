Irán envía nueva propuesta de paz a EUA, según informes

Irán dio un nuevo paso en su intento por reactivar las negociaciones con Estados Unidos al enviar una propuesta de paz a través de Pakistán, país que funge como intermediario entre ambas naciones.

De acuerdo con la agencia oficial IRNA, el documento fue entregado la tarde del jueves 30 de abril, aunque no se dieron a conocer detalles sobre su contenido.

Se trata del segundo planteamiento que Teherán hace llegar a Washington en menos de una semana.

La nueva iniciativa se suma a una propuesta previa en la que Irán planteó un esquema de negociación en varias etapas. En ese plan, la prioridad era poner fin al conflicto armado y reabrir el estrecho de Ormuz, dejando para una fase posterior la discusión sobre su programa nuclear.

Sin embargo, medios estadounidenses señalaron que dicha propuesta no logró convencer al presidente Donald Trump, principalmente por aplazar uno de los puntos centrales: el desarrollo nuclear de la República Islámica.

Negociaciones estancadas

El proceso de diálogo permanece bloqueado. Irán ha reiterado que no se sentará a negociar mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval sobre sus puertos y embarcaciones, una medida que busca limitar sus exportaciones y presionar su economía.

Por su parte, Teherán conserva el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial, situación que ha contribuido al alza en los precios del crudo a nivel internacional.

Encuentros sin acuerdo

El intento más reciente de acercamiento ocurrió los días 11 y 12 de abril en Islamabad, donde se reunieron delegaciones de alto nivel de ambos países.

La representación iraní estuvo encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, mientras que la estadounidense fue liderada por el vicepresidente JD Vance.

A pesar de tratarse del contacto más relevante entre ambas naciones desde la Revolución Islámica de 1979, el encuentro concluyó sin acuerdos concretos.

Un conflicto en pausa, pero sin solución

El actual escenario se desarrolla tras el conflicto iniciado el pasado 20 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán.

Aunque desde el 8 de abril se mantiene un alto el fuego, las tensiones persisten y las negociaciones no han logrado avanzar hacia una solución definitiva.

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