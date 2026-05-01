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FGR debe investigar caso Rocha Moya sin juicios previos: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República es la única autoridad encargada de investigar el caso del gobernador de Sinaloa

  • 01
  • Mayo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo el análisis e investigación del caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras los señalamientos surgidos desde Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática en que no se deben emitir juicios anticipados ni condenas sin sustento legal.

“La Fiscalía tiene que hacer el análisis, porque es la autoridad competente. ¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo”, declaró.

Sheinbaum subrayó que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que cualquier acusación debe probarse conforme al marco jurídico nacional.

“Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que cualquier responsabilidad debe acreditarse con pruebas y dentro de los procedimientos legales establecidos.

“Lo que no puede ser es que se hable del Estado de Derecho y se juzgue previamente”, añadió.

Rechaza presiones y defiende soberanía

También respondió a versiones que la colocaban en una supuesta situación de presión frente a los casos de Sinaloa y Chihuahua, lo cual negó categóricamente.

“Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso. En México decidimos los mexicanos”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que su administración actuará bajo los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.

“Nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía”, puntualizó.

Crítica a la desinformación y llamado a la ciudadanía

Además, la jefa del Ejecutivo cuestionó a sectores de la oposición por respaldar sus posturas en declaraciones de autoridades estadounidenses, así como por difundir información que calificó como errónea en redes sociales.

Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse adecuadamente y no dejarse llevar por versiones sin sustento.

Coordinación con Estados Unidos continúa

Pese a las tensiones generadas por el caso, aseguró que la relación con Estados Unidos se mantiene en coordinación, como ha ocurrido en años recientes.

Incluso, expresó tranquilidad ante el contexto actual. “Estoy tranquila”, dijo.

La mandataria concluyó que será la Fiscalía quien determine si existen elementos suficientes para proceder en el caso de Rubén Rocha Moya, reiterando que su gobierno no permitirá juicios mediáticos ni injerencias externas.

“Defendemos el Estado de Derecho, defendemos las leyes, defendemos la Constitución”, finalizó.


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