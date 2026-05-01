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Internacional

Perro K9 detectó amenaza antes de tiroteo en la Casa Blanca

El sospechoso fue neutralizado antes de alcanzar el salón principal donde estaba Donald Trump, quien fue evacuado junto con otros funcionarios.

  • 01
  • Mayo
    2026

Imágenes de seguridad del ataque durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) revelan un momento que ahora genera cuestionamientos: un perro K9 parece detectar a Cole Allen como sospechoso segundos antes del incidente, pero es retirado por su manejador justo antes de que todo escale.

En el video difundido en redes y retomado por autoridades, se observa al sospechoso dentro del hotel Washington Hilton momentos previos al ataque.

¿Qué muestra el video del ataque en la WHCA?

Segundos después de ese momento, las imágenes muestran a Cole Allen corriendo hacia un punto de control con un arma larga en la mano. De acuerdo con las grabaciones oficiales, el sospechoso irrumpe en el área de seguridad mientras agentes intentan reaccionar.

En la secuencia, se aprecia cómo el atacante atraviesa el detector de metales y apunta hacia elementos del Servicio Secreto. En ese instante, se produce el intercambio de disparos.

Autoridades sostienen que Allen disparó contra un agente a corta distancia, quien logró repeler el ataque pese a recibir el impacto en un chaleco antibalas.

El sospechoso fue neutralizado antes de alcanzar el salón principal donde se encontraba el presidente Donald Trump, quien fue evacuado sin lesiones junto con otros funcionarios.

¿Quién es Cole Allen y qué cargos enfrenta?

Cole Tomas Allen, de 31 años, fue identificado como el presunto atacante. Las investigaciones indican que habría planeado el ataque con anticipación, incluso recorriendo el hotel un día antes del evento. 

El acusado enfrenta cargos federales por intento de asesinato del presidente, transporte de armas para cometer un delito y uso de arma de fuego en un acto violento.

Además, autoridades señalaron que llevaba consigo múltiples armas, incluyendo una escopeta, una pistola y cuchillos al momento del ataque.


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